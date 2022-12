Budíkův návrat. Jeho gól rozhodl, plzeňský bek ho věnoval babičce

„Ten gól je pro moji babičku, která už bohužel není mezi námi. Vítězství je pro ni,“ hlásil čtyřiadvacetiletý Budík po čtvrté výhře Škody v řadě, která tým posunula už na pátou příčku tabulky.

Budíkova chvíle přišla ve 22. minutě při čtyřminutovém trestu Baránka. Plzeň oslabení zvládla skvěle, soupeře nepustila do šance, naopak sama udeřila. „Měli jsme v tom oslabení víc šancí. Viděl jsem, že můžu jet dopředu, Mertlík mi dal krásnou žabičku a já jen vystřelil pod ruku gólmana. Přesně tam, kam jsem chtěl,“ líčil obránce.

Škoda paradoxně ani jednou nedostala šanci hrát v početní převaze, nicméně předvedla precizní práci při přesilovkách soupeře. „Nepomohli jsme si přesilovkami, naopak jsme si tím utkání zkomplikovali. A můžeme říci, že jsme si ho tím i zabili. Celkově nám chyběla šťáva, neměli jsme dobrý pohyb,“ uznal po porážce 0:1 trenér Bruslařů Ladislav Čihák, bývalý kouč Plzně.

Vzájemné zápasy těchto soupeřů gólové hody nepřinášejí, první duel v Plzni skončil výhrou Mladé Boleslavi 2:1 po nájezdech. Teď určila výsledek jediná trefa.

„Je to mezi námi takové defenzivní, jako v play off. Hráli jsme dobře směrem dozadu, to byl základ. A ustáli jsme všechna oslabení, to byl klíč k úspěchu,“ mínil Budík, který nastoupil ve třetí obranné dvojici s Kvasničkou. „Fyzicky jsem byl připravený dobře, pracovali jsme s naším kondičním trenérem. Spíš v hlavě to bylo po té pauze složitější. Ale postupně jsem se do toho dostal.“

Po mizerném vstupu do sezony má teď Škoda daleko příjemnější myšlenky. „Trenéři nás pochválili, že jsme předvedli nejlepší výkon v sezoně. Chceme postoupit přímo do play off, to je náš cíl. Výkony jsou lepší a lepší, ale musíme v tom pokračovat,“ prohlásil Budík.