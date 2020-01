Litvínovský gólman Janus: Měl jsem husí kůži, když jsem vešel na stadion

V kulichu nasazeném na masku nešlo trénink dochytat?

Kdo by čekal, že v lednu bude skoro deset stupňů? Ale večer se ochladí, věřím tomu. Teď to byl extrém.

Na rozdíl od Sparty jste si vyzkoušel chytat pod reflektory.

Ale tohle ještě nebyla zápasová světla, byla dost tma. Na ledě nemůžou být stíny, někdy nebylo puk dobře vidět. Věřím, že se rozsvítí víc.

Open Air na O2TV Sobotní extraligový souboj v německých Drážďanech v rámci Open Air mezi Litvínovem a Spartou (19.30) můžete sledovat nejen v online reportáži serveru iDNES.cz, ale také na televizní stanici O2TV. Speciální program startuje už v 15.55. O2TV nasadí na přenos až 21 kamer, celkový vysílací čas překročí sedm hodin.

Nebudou vám světla vadit?

Možná se něco odrazí od ledu, ale podmínky budeme mít všichni stejné. Žádné výmluvy, nenecháme se ničím ovlivnit. Je to perfektní akce, všichni se těšíme a vážíme si, že můžeme takový zápas hrát.

Co průhledné mantinely?

Na tréninku se člověk cítil divně. Když jsme se šli rozchytat, bylo to zvláštní, ani jsem nevěděl, zda stojím dobře v bráně, jestli mám dobrý výběr místa. Jsou to nové zkušenosti, ale jak říkám, pro všechny aktéry jsou stejné podmínky.

Zápas si chcete užít, ale potřebujete i vyhrát. Co k tomu povede?

Je to extraligový zápas jako každý jiný, jdeme do něj na sto procent. Je speciální, že se hraje pod otevřeným nebem, ale příprava bude stejná jako před normálním utkáním. Věřím, že ukážeme lidem, že my jsme tu doma. Žlutočerné tribuny tenhle dojem navozují.

Uvidí němečtí diváci přestřelku se Spartou jako v pondělí?

Na prohru 4:8 chceme co nejdřív zapomenout. Řešili jsme to na videu, snažili se odstranit chyby. Byly individuální. Když čtyři hráči drží systém a jeden si dělá, co chce, pykáte za to. Musíme věřit systému a tomu, co máme natrénované a co umíme. Pak to dopadne na jedničku.

Když jste na fotbalový stadion vešel, co to s vámi udělalo?

Měl jsem husí kůži. Vypadá to fakt krásně, takový zápas jsem v životě nehrál. Pro všechny, kdo se zúčastní, to bude něco výjimečného, na co určitě nikdy nezapomeneme.