Na ligový gól v Brně čeká Jágr už 30 let. Jestli přijede, je nejisté

Falter: Na památku mám fotku Brankář Martin Falter v sezoně 2012/13 za Kometu vychytal jen tři výhry. Nikdo mu ale nevezme, že jedna z nich byla s čistým kontem proti Jágrovu Kladnu. „S Jágrem jsme byli vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu. Mám z toho společnou fotku,“ vypráví 36letý dnes již bývalý gólman. Vnímal jste ten zápas jako výjimečný?

V ten moment asi ne, byl to jeden ze zápasů v řadě, ale s odstupem času se jako výjimečný počítat dá. Naše sezona tehdy nedopadla nejlíp a výhra nad Kladnem byla jedním z jejích nejsvětlejších bodů. I pro vás?

Nestává se každý den, že vynulujete Jágra. (úsměv) Měli jste z Jágra obavy?

Strach jsme neměli, protože jsme s Kladnem byli už předtím úspěšní. Vnímali jsme ale, že byla jágrmánie, tehdy asi ještě opodstatněnější než teď. Jágr byl na vrcholu. Taky měl proti vám šanci.

Přesně to nepopíšu, ale měl tam jednu tu zataženou forhendovku, jak on střílí. Nepříjemná střela, těžko čitelná. Trefilo mě to do rozkleku. Kam Jágr rád střílel?

To by měli spíš říct gólmani NHL. (úsměv) Měl obrovský dosah holí, dokázal si vás dostat tělem na jednu stranu a zasunovat kotouče na opačnou stranu branky. V tom byl strašně silný. Někam si vás natáhl a zakončoval o dva metry dál. Bral jste zápas jako výzvu?

Chtěl jsem hlavně vyhrát. Zpětně, když se na to dívám, člověk neřešil, jestli hraje proti klubu, kde působil, nebo kdo hraje proti němu. Gólman vnímá, kdo proti němu jde, musí mít přehled, jací jsou na ledě leváci nebo praváci, ale body byly nejdůležitější. Měla tehdy výhra nad Kladnem v Brně velký ohlas?

Myslím, že ano. Protože když vzpomínám na rozhovor pana Zábranského po sezoně, kde se ho ptali, co ho v té zpackané sezoně potěšilo, tak do výčtu zařadil utkání s Kladnem, v němž jsem chytal. Kde máte vaši společnou pozápasovou fotku?

Někde v šuplíku. Všechno je po krabicích, po skříních. Nerad se těchto věcí zbavuju, ale na jejich vystavování si nepotrpím.