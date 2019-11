Jágr kvůli zranění nedohrál zápas se Spartou. Čeká ho vyšetření

„Věříme, že to nebude nic vážného. O tom zdravotním problému více napoví další vyšetření. Na jejich základě se uvidí, jestli v neděli nastoupí, nebo ne,“ řekl tiskový mluvčí Kladna Lukáš Jůdl.

Kouč David Čermák bezprostředně po utkání podrobnější informace o Jágrově stavu neměl. Přiznal, že ztráta lídra před polovinou utkání byla citelná. „Měli jsme připraveného Matyáše Filipa. Je to junior za Jardu, takže to na hře samozřejmě znát bylo. Museli jsme se s tím ale poprat,“ prohlásil Čermák.

Jágr odstoupil ze zápasu krátce poté, co obránce Matyáš Zelingr získal Rytířům vedení 2:1. Kladno ale nakonec s lídrem tabulky prohrálo 2:4. „Zůstal na střídačce, z které se nám snažil pomáhat. Škoda, že nedohrál, protože jeho síla na puku je vynikající. S ním bychom byli na puku víc. Ale evidentně to nešlo, hned slezl z ledu,“ řekl útočník Patrik Machač.

„Není jednoduché, když vám vypadne hráč z první pětky, který ještě chodí na přesilovky,“ doplnil k absenci legendy brankář Denis Godla. Jágr po absenci v úvodních dvou utkáních v sezoně nastoupil do všech 21 zápasů. Zranil se sice na konci duelu 18. kola proti Zlínu 15. listopadu, ale o dva dny později v Olomouci nastoupil.

„Je škoda, že zápas nedohrál. Žádná velká příprava nebyla. Každý jsme věděli, co je to za hokejistu, že si na něj musíme dávat pozor. Vždycky když má puk, smrdí to gólem. Kluci odvedli v jeho bránění kus dobré práce,“ řekl k Jágrovi sparťanský obránce Milan Jurčina.

Kvůli svalovému zranění z přípravy se Jágr zařadil do sestavy Kladna až ve 3. kole v Karlových Varech, předtím vynechal zápasy v Třinci a domácí premiéru Rytířů po návratu mezi elitu s Hradcem Králové. Potíže měl i před reprezentační pauzou, ale 3. listopadu na ledě Vítkovic nakonec hrál.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL ze zdravotních důvodů vynechal většinu utkání v minulé sezoně první ligy. V závěru ale Kladnu výrazně pomohl k návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech.