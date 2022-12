Pro dva je jedna branka malá. Olomoučtí Konrád s Lukáš se trumfují

Není divu. Olomoučtí fandové dlouhou dobu neměli možnost si na adresu slovenského brankáře takto zapět. Naposledy 21. října, tehdy si totiž olomoucká jednička poranila při souboji s Litvínovem třísla.

Minulý pátek se Konrád do brankoviště po zdravotní pauze vrátil, a třebaže porážce 4:5 v Plzni nezabránil, v neděli to na olomouckém zimáku byla docela jiná písnička.

Čisté konto a 37 pochytaných střel. „Braňo se uzdravil a teď se do toho zase dostal. Je super, že udržel nulu, protože tam měl spoustu těžkých zákroků. Zápas nebyl vůbec jednoduchý, ani pro něj. Šlo na něho spoustu střel, ale poradil si výborně,“ chválil svého svěřence trenér Olomouce Jan Tomajko.

„Těžký zápas,“ kývnul Konrád. „Bylo toho hodně, cítím se dost unaveně,“ dodal po svém dvanáctém zápase v sezoně. Udržel tři čistá konta, procentuální úspěšnost zákroku má na hranici 92,81 procent. „Hlavní jsou body. Před Boleslaví nám dva zápasy utekly až v poslední třetině, to jsme museli zlomit,“ pravil Konrád. Povedlo se.

Po šesté domácí výhře v řadě jsou kohouti v domácí extraligové tabulce druzí za suverénními Vítkovicemi, které doma v ročníku prohrály pouze jednou – navíc po nájezdech. „Domácí série je super, ještě to napravit venku... Tam nám to trošku skřípe. I když jsme měli dobře rozehrané zápasy, ztratili jsme je,“ hodnotil Konrád.

Máme dva vyrovnané gólmany

Klub stejně jako před rokem, kdy Konrád po zásahu bruslí do krku marodil ještě delší dobu, vyřešil jeho absenci krátkodobým příchodem brankáře Jakuba Sedláčka.

A byť se Sedláček toužil usadit, dostal se jen do čtyř zápasů a už zase chytá jinde – na Slovensku v Banské Bystrici. „Před deseti lety jsem byl v podobné situaci. Není to nic příjemného, takže jsem rád, že Kuba teď dostal smlouvu do konce sezony. Držím mu palce, přeji mu, aby se mu dařilo, neboť nám hodně pomohl. Takže mu musím poděkovat,“ ocenil Konrád svoji náhradu.

„Věděli jsme o jeho kvalitách a věděli jsme i to, co od něj čekat. Přesně to splnil,“ řekl k Sedláčkovi kouč Jan Tomajko.

Více než Sedláček nakonec Konráda nahradil druhý olomoucký brankář Jan Lukáš.

A poradil si znamenitě. Stal se nejlepším brankářem extraligy. V době Konrádovy marodky vychytal tři čistá konta a úspěšnost zákroků dostal nad 94,3 procent. „Chytá fantasticky. Já jsem jenom rád. Je super, že se můžeme zaskočit. Chytal fakt skvěle, získal velké množství bodů a i díky němu jsme tam, kde jsme,“ chválil Konrád parťáka.

A zda se nebojí konkurence? „Podporujeme se navzájem. Když půjde on do brány, budu mu fandit a naopak. Zdravá konkurence musí v týmu být. Každý gólman chce do branky, ta je jenom jedna a rozhodnutí je na trenérech,“ řekl Konrád.

I Lukáš se vyjadřoval v podobném duchu, třebaže na post extraligové jednička čeká drahnou dobu.

„Braňo? V kabině se alespoň pozdravíme... Vtipkuju! Troufám si říct, že jsme se skamarádili. Já mu říkám brblo a přiznám, že občas ho má člověk plné zuby, jak je se vším nespokojený,“ vzkázal na adresu kolegy v rozhovoru pro MF DNES.

Pro trenéry Borise Žabku a Jana Tomajka je stávající forma brankářů vítaným problémem. „Jsme moc rádi. Nyní máme dva vyrovnané gólmany,“ pronesl Tomajko.

Brankář Olomouce Jan Lukáš se společně s Janem Švrčkem brání útoku libereckého Michaela Frolíka

Oba dva maskované muže by však bezesporu potěšilo, kdyby se uzdravila většina marodů z pole. Na začátku prosince Moře chybělo hned sedm útočníků. „Někteří hráči už trénují a vrátí se. Není jednoduché do toho hned naskočit zpátky, takže aktuální reprezentační pauza je vítaná. Můžeme potrénovat a pak pokračovat ve skvělých výkonech,“ tuší Konrád.

Sám se kvůli nemoci vrátil o týden později. Teď už je zdravý a třísla drží. Mora v úterý hostí Spartu a Konrád bude, pauze navzdory, myslet jen na hokej. „Těším se. Vánoční dárky už mám nakoupené.“