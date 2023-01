Olomoucký Káňa se po zranění vrátil, má o něj zájem Kometa i další

Velký zájem má o šikovného forvarda brněnská Kometa, kde Káňa již hrál v letech 2013 až 2017. Navíc po něm pokukují i další extraligové týmy.

„Teď to nechci komentovat,“ řekl ke spekulacím Káňa, který loni nastřádal po boku hvězdného Davida Krejčího 41 bodů, čímž se právě po něm stal druhým nejproduktivnějším Hanákem. Teď se Káňovi daří i bez slavného centra. Tým táhne společně s Lukášem Nahodilem, oba mají 27 bodů.

„Jsem za to rád, ale je to tím, že mám prostor na ledě. Jsem na přesilovkách, mám možnosti body udělat,“ pravil Káňa. Se sedmnácti asistencemi je nejlépe přihrávajícím kohoutem v aktuálním ročníku.

„Není to jen o něm, ale je cítit, že i přesilovky nám lépe fungují, když je na ledě. Je to nejdůležitější článek našeho týmu. V kabině i na ledě,“ řekl o Káňovi trenér Boris Žabka.

„Je to lídr týmu. Ví, kdy má vystřelit. Většinou je to gól. Když tým nejede, dokáže zavelet a táhnout ho. Velkej pracant,“ přidal slova chvály obránce Mory Lukáš Mareš.

Kunc dohrál, Káňa se cítí fit

V pátek v prvním zápase po návratu sice Káňa potupnou porážku 1:8 s Litvínovem neodvrátil, v neděli se však dvěma asistencemi podílel na tříbodovém skalpu Plzně 3:2.

„Nemyslím si, že moje přihrávky měly nějaký podíl. Kluci ty akce dobře dohráli,“ říkal pokorně Káňa.

Toho nerozhodilo ani dvojnásobné vyloučení. Trvalo to deset vteřin, když se ve druhé třetině vrátil z trestné lavice za podrážení a sudí ho tam poslali zpět za nedovolené bránění. „Byly to zákroky na hraně, dvakrát mě potrestali. Ale vyhrálo se, takže to nemá cenu rozebírat.“

Zápas nedovolených zákroků přinesl více, rozhodčí rozdali patnáct dvouminutových a šest pětiminutových trestů. Zraněním ho odnesl útočník Michal Kunc, který si podle klubu v této sezoně už nezahraje. Po zákroku plzeňského obránce Marka Baránka se zranil v horní polovině těla a ještě včera byl operován.

Naopak Káňa už se cítí stoprocentně fit. V Olomouci působí od sezony 2017/18, za Hanáky naskočil do 221 zápasů, v nichž stihl 119 bodů. Rozšíří bilanci i v příští sezoně?