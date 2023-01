Probere vítězství Kometu? Nejen čísla ukazují, že cesta k nápravě bude dlouhá

Bez znalosti výsledku by na Flekovi sotva bylo poznat, že strádající Kometě v úterý pomohl třemi góly k výhře 5:2 v jednom z klíčových zápasů poslední fáze sezony.

„Samozřejmě věřím, že je to odraz ode dna. Jednou to přijít muselo. Zavařili jsme si sami, tak se z toho musíme sami vyhrabat. Pevně věřím, že nás výhra nastartuje k lepším zítřkům. Čeká nás skoro celá jedna čtvrtina extraligy, pořád ještě můžeme sezonu zachránit,“ pronesl poté, co modrobílému souboru vystřelil posun na 10. místo tabulky a hlavně mu zařídil zachování šestibodového náskoku na poslední Kladno.

Od začátku listopadu, tedy od doby, co Kometa trčí v největší krizi, jakou od svého návratu do extraligy v roce 2009 měla, je to už poněkolikáté, co z brněnského týmu zní burcování k restartu po vítězství.

Čísla Komety 45,4 procenta je úspěšnost Komety na buly, v extralize je nejhorší. 652 je Radegast index Komety. V extralize je s ním jedenáctá. 75,3 procenta je úspěšnost Komety na oslabení – nejhorší v lize. 13.místo patří Kometě v počtu střel jak vyslaných, tak těch proti ní. 3,24 je průměr obdržených gólů Komety, horší je jen Kladno.

Čtyřikrát poté přišla studená sprcha v podobě čtyř porážek v řadě. Ani jednou za posledních šestadvacet kol, což je plná polovina základní části, Kometa nevyhrála dvakrát za sebou. Pokud nechce hrát o holé přežití, musí tuto mizérii změnit, protože v pátek hraje právě v Kladně. Nechat ho k sobě přiblížit je to poslední, co si může dovolit.

„Jsem také zvědavý,“ hlásí bývalý brankář Roman Málek, expert O2 TV, který zápasy Komety pravidelně sleduje. „Minulý pátek na Spartě jsem ji viděl odehrát výborný zápas, kromě prvního gólu neudělala žádné obrovské chyby. Pak jí proletěla střela minutu a půl před koncem, po jejím vyrovnání na 3:3, a prohrála. To jsou maličkosti, které potřebujete udělat dobře, abyste si to naklonili k sobě, abyste začali kladnou sérii.

Když se to nepovede, vaříte se v tom. Jedete do Karlových Varů a tam byl výkon Komety naopak strašidelný,“ popisuje výkyvy v brněnských představeních.

Statistiky ukazují, že cesta za nápravou zřídka vídaného maléru, v němž Kometa vězí už skoro tři měsíce, bude ještě dlouhá. Pod vedením nových trenérů Patrika Martince a Jaroslava Modrého včera odehrála desáté utkání a má z nich jen devět bodů. „To je extrémně málo,“ pronese Málek.

Co čísla ukazují? Kometa patří mezi nejhorší týmy v soutěži v takových statistikách, jako jsou vhazování, oslabení nebo střely na branku. Šestkrát z deseti zápasů pod novým trenérským tandemem dostala nejméně pět gólů.

Okál přišel z Přerova hned do prvního útoku Na svého otce, který za Kometu odehrál prvoligovou sezonu 1996/97, navazuje od začátku tohoto týdne útočník Zdeněk Okál mladší. Dvaatřicetiletý zlínský odchovanec přišel do Brna na výpomoc formou střídavých startů z prvoligového Přerova a Kometa mu při včerejším debutu proti Českým Budějovicím hned našla místo na křídle první útočné formace. Okál v Přerově nasbíral v šestnácti zápasech deset kanadských bodů za pět gólů a pět asistencí.

„Dnes tam bylo zlepšení,“ namítl Flek. České Budějovice sice brněnský soubor předčily v uvedených statistikách, Kometu však zachránila zlepšená produktivita. „Každý dodržoval, co měl. Pohlídali jsme si jejich přesilovky, i když jsme jeden gól dostali, tak jiné nebezpečí jsem v nich pro nás neviděl. Jsem rád, že jsme byli pevnější do obrany a konečně nám tam napadalo tolik gólů,“ ocenil kanonýr večera.

V kuloárech se mluví o tom, že Kometa už nyní intenzivně pracuje na vystavění kvalitního kádru pro příští sezonu. Údajně už si zajistila služby obránce Daniela Gazdy, po němž letos v honbě za titulem sáhly Pardubice, a jedná o dalších hráčích zvučných jmen.

Potřebuje však současně akutně posílit pro zbytek současné sezony, a to už tak slibné není. Nedaří se sehnat centra, který by nejen dal řád hře, ale také zvedl úspěšnost na buly. Tu má Kometa bídnou.

„Věřím, že posily hledá. Slyšel jsem pana Martince, že by centra chtěl, ale toho teď na trhu nenajdete, i když na něho budete mít peníze.

Jeho absence souvisí s tím, že Kometa dostává dost gólů po buly v obranné třetině. Takhle třeba zaspala v neděli ve Varech a vidět to bylo i jindy,“ uvažuje Málek. A nerozpakuje se říct: „V obranné třetině Brna je obrovský chaos.“

Přidává navíc ještě jeden postřeh, který čísly vyjádřit nelze. Málkův kolega z televizních přenosů Jakub Koreis sledoval tréninky Komety a Třince při nedávném zápase pod širým nebem v Bratislavě a přišel s poznatkem, že zatímco trénink Ocelářů byl svižný, brněnská příprava tempo neměla.

„To jsem osobně neviděl, ale bavili jsme se o tom. Nejsem v okolí týmu, neznám, jak pracuje, tak řeknu víc obecně, že trénovat se musí v tempu. Nejde postávat. To si pak přenášíte do zápasů,“ upozorňuje někdejší brankář.

Co pro Kometu ze současné situace podle jeho mínění plyne? „Gólmany mají v Brně výborné, ale musí jim pomoct. O obraně se říkalo, že je jako z nároďáku, musí však dostat řád. Obrovským plusem je přesilovka, jedna z nejlepších v lize na úrovni úspěšnosti kolem 26 procent. Funguje, i když se celkově nedaří. Plusem je také ukázněnost; Kometa je málo vylučovaná. To jsou pozitiva, je jich ale strašně málo. Minusů je spousta, od oslabení přes počty střel a další ukazatele. Tohle jen lusknutím prstu nenastartujete, i když je mužstvo tak zkušené, jako v Brně je,“ varuje Málek.

Soudí, že pod Špilberkem nebylo řešením vyměnit trenéry. „A pokud ano, protože to jako cesta z útlumu může sloužit, tak měli přijít zkušenější. Sparta byla v té samé pozici, na dně, třináctá. Odvolala trenéry, z nichž jedním byl pan Martinec, který je nyní v Brně. Přišel Miloš Hořava a hra se diametrálně zlepšila. Ve hře je řád, všichni vědí, jak mají bránit,“ připomíná.