Neodešel jsem ve zlém, říká Eberle o svém konci v Olomouci

„Chtěli mě tady, nerozešli jsme se ve zlém, ale já bych to blíž nerozebíral,“ ukončuje devětadvacetiletý rodák z Kladna zřejmě ještě pořád citlivé téma. Už ho to táhlo blíž k domovu za manželkou. Ozval se mu šéf prvoligového Kladna Jaromír Jágr, aby si vybral Rytíře?

„Ani to bych nerozebíral.“ Zkrátka si vybral Plzeň. „Doufám, že to byla dobrá volba,“ povídá v útrobách klasického olomouckého zimáku u šaten hostů forvard, jenž má na kontě extraligový titul s Litvínovem díky epizodnímu startu ve finále. Za Olomouc odehrál 173 utkání a připsal si 65 kanadských bodů. V uplynulém ročníku byl se 27 body (9+18) třetím nejproduktivnějším kohoutem. Klubu pomohl etablovat se po postupu v extralize. „Myslím, že tady jsem za ty roky odvedl spoustu práce a snažím se ji odvádět i za Plzeň. Všichni vědí, jaký jsem typ hráče a co ode mě očekávat.“

Tedy dobrý pohyb, poctivost na obou stranách kluziště. Právě před několika okamžiky pečetil střelou v 59. minutě vítězství Plzně nad svými bývalými spoluhráči 4:0. Navrch přidal ještě asistenci a domácí kotel skandoval jeho jméno. Nezapomněl. Proti Olomouci jsou to pro Eberleho v sezoně zvláštní zápasy. „Je to něco speciálního. Byl jsem tady tři roky, všechny ty kluky znám. Ale než že by mě to tížilo, spíš mě to nahecuje,“ vypráví.

Po dvou předešlých porážkách s kohouty si výhry považoval.

„Podívejte se, jak je vyrovnaná tabulka. Potřebujeme sbírat body s každým. Víme, že jsme s Morou dvakrát prohráli, chtěli jsme uspět, protože je to důležité i pro další vývoj sezony.“ Výsledek je poněkud matoucí. Urputnou bitvu ovlivnila trefa Milana Gulaše už v 34. sekundě a dalších 54 minut těsný stav vydržel. „S Olomoucí to muselo zamávat, když dostanete v první minutě gól, tak to není nic příjemného. Nedokázali jsme ale na něj moc navázat,“ řekl Eberle.

Olomouc bude úspěšná

Až v divoké závěrečné pětiminutovce Plzeň do otevřenější obrany přidala pojistky. „Už jsme to pak trestali, ale do výsledku 2:0 to bylo vyrovnané utkání. Odvedli jsme dobrý výkon. Přístup byl u nás dobrý, úplné nasazení všech. Není tomu co vytknout,“ pochvaloval si. „Ale i Olomouc odehrála dobrý zápas, měla spoustu šancí. Mohlo to dopadnout jinak, naštěstí nás podržel brankář Dominik Frodl, i trošku štěstí při nás stálo. Když v posledních pěti minutách přidáte na 2:0, tak to museli otevřít a z toho plynuly další šance a góly.“

Hlavně však vypíchl výkon mladého gólmana Frodla, který se dokázal rychle otřepat z předchozí porážky s Mladou Boleslaví. „Dominik předvádí stabilní fantastické výkony celou sezonu. Chybu udělá každý, ale my mu nemáme co vytknout. Minulý zápas jsme neprohráli kvůli Dominiku Frodlovi, ale měli jsme spoustu šancí, které jsme měli proměnit a odskočit Boleslavi.“ Na Olomouci nepozoroval, že by ležela pod dekou proher, kterou se z posledních deseti zápasů zakryla hned devětkrát. „Není to o krizi. Předvádí bojovný výkon, mohli vyhrát a odrazit se, ale bohužel pro ně jim to tam nenapadalo. Myslím, že když budou takhle pokračovat, budou úspěšní.“

Olomouc drží osmé místo, Plzeň je po sérii čtyř výher šestá. A Eberle si v novém klubu upevňuje pozici.

Nenápadně a poctivě. Tak jako to dělal na Hané. Už povýšil do druhého útoku. Na konci prosince zazářil premiérovým hattrickem v extralize, když 39 vteřin před koncem třetí třetiny rozhodl o vítězství 3:2 nad Chomutovem. Ladný bruslař dosud posbíral devět gólů a sedm asistencí. Včera s ním Plzeň prodloužila smlouvu.

Právě na Plzni dvakrát skončila Olomouc ve čtvrtfinále play off. Naposledy v minulém ročníku. To stál ještě Eberle na opačné straně barikády. I větší naděje na pohár, ke kterému by přispěl víc než v Litvínově, mohla hrát v jeho rozhodnutí roli. Zdá se, že si vybral dobře.