Jsme spolu od začátku a vyhovíme si, chválí parťáky plzeňský Eberle

„Ale pro nás je to pořád stejné. Snažíme se dobře bruslit, rychle napadat, získávat puky. A samozřejmě také proměňovat šance,“ popisoval 29letý útočník Jan Eberle po nedělní demolici Pardubic. Škoda na ledě Dynama vyhrála 8:3 a Kodýtkova řada zařídila čtyři góly.

Vyhovuje vám, že jste možná trošku ve stínu elitní ofenzivní dvojice Plzně Kovář – Gulaš?

Ve stínu? Ale tak to není. Guli s Kovim jsou nejlepší hráči v extralize. My máme trošku jinou roli. Možná je to o něco lehčí v tom, že na ně se každý soupeř s předstihem připravuje, snaží se je pokrýt. A je pro ně pak těžší se prosazovat. Ale pro nás to znamená, že když si šance vytvoříme, musíme je proměňovat.

Čím to, že jste si tak sedli?

Se Stráčou a Kodym hrajeme od začátku, vlastně už od letní přípravy. Trenéři nás nechávají pohromadě a my si na ledě skvěle vyhovíme.

Když to pak sedne, je z toho takový zápas jako v Pardubicích?

Napadalo nám to tam, dokázali jsme si vytvářet šance a využili je. Ve druhé části jsme odskočili na rozdíl čtyř branek, pak už si jen hlídali výsledek.

Pro Dynamo to byl nakonec hodně drsný výsledek...

Ale pro nás jsou to pořád jen tři body, stejně, jako kdyby to skončilo 1:0. Ale když je šance udělat nějaký klidný zápas, je to jen dobře. U těchto soupeřů, kteří jsou v tabulce dole, je důležité nepustit je do zápasu. Ideální je zlomit je co nejdříve a ukázat, kdo je favorit.

To se vám povedlo, občas jste na ledě působili jako válec.

Určitě jsme v jiném rozpoložení, než před nějakými dvěma měsíci. Ale je to zrádné. Musíme makat dál, jít do každého utkání s pokorou k soupeři, snažit se mu vnutit náš styl hokeje a být úspěšní. Teď už se soustředíme hlavně na středu a domácí zápas proti Zlínu.

Stále se mluví o tom, jak Plzeň nakopl příchod Jana Kováře. Pomohla i Liga mistrů?

Ono to do sebe všechno zapadlo. Honza je obrovská posila, světová špička. Stačí se podívat, jak s Milanem hrají. A také v Lize mistrů jsme načerpali zkušenosti, narazili na nejlepší evropské kluby. Chceme toho využít a před play off získat co nejlepší pozici.