Zmar, chyby, panika. Těžko jsme se dostávali do šancí, uznal Eberle

Po třech výhrách nula, Plzeň podlehla Hradci Po třech výhrách v řadě přišla studená sprcha. Hokejisté Plzně ve včerejší dohrávce 12. kola extraligy podlehli doma Hradci Králové 1:4. Zraněními decimovaný tým tentokrát nestíhal, až ve třetí třetině zmírnil náskok hostů třináctou trefou v sezoně útočník Filip Suchý. „Začali jsme relativně slušně, ale dva góly v první třetině nás zabily. V téhle omlazené sestavě už to pro nás bylo smrtelné. Pak už to byl zmar, chyby, panika...“ uznal plzeňský asistent Jiří Hanzlík. Do branky Škody se vrátila jednička Frodl. Jenže hned ve třetí minutě v oslabení poslal puk do hlediště a nabídl soupeři přesilovku 5 na 3. Smoleňák ji tečí zblízka využil za 47 vteřin, zanedlouho se navíc z pravého kruhu parádně do horního růžku trefil obránce Blain. „Dnes jsme měli dobrý pohyb. Když nám jdou nohy, dostáváme se na puky a všechno na sebe správně navazuje,“ pochvaloval si David Kočí, asistent hlavního trenéra Mountfieldu. Ve 26. minutě bylo s Plzní ještě hůř. V přesilovce si nechala ujet Zachara, který bekhendem poslal puk mezi betony Frodla. „Zacloumalo by to i s jinými týmy, když ze sestavy vypadne tolik klíčových a zkušených hráčů. Na herním projevu to dnes bylo vidět,“ mínil Hanzlík. Přesto domácí nebyli bez šancí. Po Stříteského ráně se puk snášel za čáru, ale z brankoviště ho rukavicí odpálil Šalda. Osamocený Budík pak dovezl kotouč do branky i s brankářem Mazancem, pro což sudí neměli pochopení, Gulaš z otočky trefil tyč... Místo branky naděje tak přišel v přesilovce hostů další gól Blaina. „Je třeba přiznat, že ani Dominik (Frodl) dnes úplně jistě nepůsobil,“ připustil Hanzlík. Do třetí části Frodla nahradil Pavlát, Suchý z brejku snížil na 1:4. Ale na víc už Plzeň neměla...