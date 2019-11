Kdo vymýšlí program, že týden stojíme? nechápe sparťanský gólman Sedláček

Jak vás Litvínov trápil?

Má zkušené hráče, a když jsou na ledě, je to znát. Hlavně v přesilovkách vás zamknou na dvě minuty, hráli je výborně, my je se štěstím ubránili. Když budou takhle pokračovat, zvednou se.

Gól domácího Viktora Hübla na 3:3 řešil videorozhodčí. Tušil jste, že bude platit?

Myslel jsem, že to gól bude. Já neukazoval na vysokou hůl, ale signalizoval jsem, že mě před tím sekl do ramena. Škoda, takový baseballový gól…

Zápas jste dokázali otočit.

Jsem za to rád, stalo se nám to už poněkolikáté, hned to klepu na zuby!

Vyhráváte i zápasy, kdy nejste lepší. O čem to svědčí?

Že máme vnitřní sílu. I když prohráváme 0:2, celý tým cítí, že to můžeme otočit. Užívám si to. Dáváme strašně moc gólů, zase to klepu na zuby, protože doufám, že v tom budeme pokračovat. Střílíme každý zápas čtyři góly, to je super.

Nastoupíte až za sedm dní, v neděli v Mladé Boleslavi. Vyhovuje vám to?

Teď jsme hráli dost, ale sedm dní pauza? Kdo to vymýšlí? V pěti dnech máme tři zápasy a pak sedm dní stojíme, nechápu to.

Trenér Sparty Uwe Krupp o prvním místě v tabulce: „Hodně hráčů v kabině si pamatuje poslední dvě sezony. Každý si uvědomuje, že musíme tvrdě pracovat. Musíme dál růst, zdokonalovat se. A to bez ohledu na to, kde se pohybujeme v tabulce. Jsme šťastní za první místo, ale víc se soustředím na to, jakým způsobem hrajeme.“

V brance se pravidelně střídáte s Matějem Machovským, jak to berete?

Neřešíme to ani jeden. Bingo (trenér brankářů Petr Přikryl) nám řekne, kdo chytá, a jdeme do brány. Jednou on, jednou já. Zatím to funguje dobře pro Spartu.

Vyhráli jste 14 z posledních 15 zápasů, čím to?

Zapracovali jsme dost na detailech. Měli jsme hodně videa, rozborů, makáme. Vnitřní sílou jsme to zase otočili. Ale euforii bych krotil. Po pěti kolech se vyhazovalo pomalu deset hráčů. Je to hrozně pomíjivé. Pojďme si pokojně užívat, kde jsme, važme si toho. Za pět kol to může být jinak.