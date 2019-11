Fiala o konci v Kometě: Nedokázal jsem z hráčů dostat 60 minut práce

Klidným a věcným hlasem vysvětloval Petr Fiala po další těžké porážce, proč už není trenérem Komety. Rozhodl se už před nedělním utkáním, že podle toho, co uvidí na ledě, zváží svoje setrvání ve funkci. „A viděli jste sami, po 2:7 není o čem přemýšlet,“ pousmál se trpce.



Jeho rozhodnutí odstoupit urychlilo i to, že neměl pocit, že za ním mužstvo v Brně jde. „Že bychom kopali všichni za stejný cíl? Ne, to mi tak nepřišlo,“ pravil.

Je rezignace výhradně vaše rozhodnutí, nebo přišla po dohodě s vedením Komety?

Oznámil jsem ji v šatně já. I hráčům, i realizačnímu týmu. Po zápase jsem to řekl.

Co vás k tomu vedlo?

Teď jsme pět zápasů odehráli špatně výsledkově, a zkrátka když vedete deset minut před koncem 4:1 na Spartě a prohrajete, začnete strašidelně ve Zlíně, pak hrajete podle něčeho, co by mohlo vypadat, ale bez bodů, pak ve Vítkovicích přijde totální propadák ve třetí třetině… Tady není na co čekat. Když se bude čekat další tři kola, tak může být Kometa desátá, a to tady nikdo nechce.

Trenérské změny v extralize 2019/20 Pardubice: skončil Ladislav Lubina, převzal Radek Bělohlav

Zlín: skončil Antonín Stavjaňa, převzal Robert Svoboda

Hradec Kr.: jako druhý hlavní trenér přišel Vladimír Růžička



Jaký byl z vašeho pohledu zápas proti Karlovým Varům?

My jsme zhruba 35 minut hráli hokej, který jsme chtěli hrát. Prohrávali jsme sice 1:3, ale hráči to musí brát tak, že to přišlo ve třech, ve čtyřech, i když po ne zrovna nejnutnějších faulech. Ale to je hokej. Pak jsme dostali čtvrtý gól po absolutní nedůslednosti hráčů, kteří byli na ledě, po tečovaném pátém gólu to pak vypadalo, že hráči ztratili víru. Potvrdilo se to v první minutě třetí třetiny gólem na 2:6. Třetí třetina, to z mého pohledu nebyl výkon hodný Komety, a pro mě to byl jasný signál k tomu, abych dodal mužstvu nový impuls a odstoupil jsem z funkce hlavního trenéra. Doufám, že nový trenér z hráčů dostane, co v nich je, co ukázali i v posledních zápasech, ale ne celých 60 minut. Na části zápasů se ale hokej nehraje. Hraje se na 60 minut, a hlavně na 60 odpracovaných minut. To jsme bohužel nebyli schopni zvládnout.

Berete tohle na sebe? Věříte, že nový trenér dokáže celých 60 minut z Komety vymačkat?

Věřím, že jo, a hlavně je to moje věc. Hlavní trenér určuje, jak se bude hrát, a jestli to neumí podat tak, že to hráči zvládnou zrealizovat, tak bude lepší, když tam bude někdo jiný. Aby se nepadlo do míst, kam Kometa nepatří. Doufám, že i někteří hráči se chytnou za nos, a jejich výkony budou někde mnohem výš, než teď předvádějí. Jen už to bohužel nebude moje starost.