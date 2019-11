Hradec tápe i pod Růžičkou. Nesmíme tolik riskovat, nabádá trenér

„Takhle to nejde, musíme hrát se zabezpečenou obranou. A méně v obraně riskovat,“ říká Vladimír Růžička, který do Hradce přišel před několika týdny na pozici druhého hlavního kouče vedle Tomáše Martince a který byl na začátku minulého týdne pasován na pozici toho, kdo tým koučuje v zápasech.

Říkáte to od začátku, proč to podle vás hráčům nejde naplnit?

To zatím nevím. Něco jsme si řekli o tom, jak budeme hrát, ale pořád to hrajeme jinak. Musíme lépe bránit. A nejen obránci, ale i útočníci, jejich podpora dozadu není v našem podání dobrá.

Co jim budete vytýkat po zápase s Třincem?

To není ani tak o vytýkání. Není to o tom, že by to nechtěli splnit, chtějí vše udělat co nejlépe, ale ono se nedaří. Takže nemáme klid v koncovce, což víme. A připadá mi, že hrajeme nezodpovědně, navíc máme zbytečné fauly, po nichž se dostaneme do čtyř.

A konkrétně Třinec?

Na začátku jsme měli tři šance my, ale gól jsme nedali. Soupeř se dostal do dvou tří a potrestal nás. Je to o gólech. Třinec pak čekal, čekal a nikam se nehnal. Mně připadá, že my se stále někam ženeme, ale góly stejně nedáváme. Když je dáme, tak je to dobré, ale když je nedáme, tak přijde něco, co nás shodí.

S Třincem zamrzí asi hlavně situace před třetím gólem, souhlasíte?

Ano. Že vyjedete s pukem k modré čáře, se stane, ale pak musíte udělat něco, z čeho hrozí nejmenší riziko. Nemůžete přihrávat přes dva hráče. A v takové chvíli se to nedá hrát ani padesát na padesát, to musí být z devadesáti procent jistota. Bez téhle zodpovědnosti to nepůjde. Hokej je rychlý, všichni hrají se zabezpečenou obranou a takové chyby trestají.

Je to těžká situace pro tým i pro vás?

Samozřejmě je, protože chceme vyhrávat a tohle je špatně. Je to na nás, musíme si říct, jak to bude a hráči to musejí dodržovat. Chyby jsou relativně stejné. Ujíždějí nám hráči, vyjíždějí ze soubojů, poslední hráč na puku jde do rizika. Někdy trefíte hokejku, hráče, chyby se stanou, to je hokej. My ale přesto riskujeme moc, nemáme zabezpečenou obranu.

Stále mluvíte o obraně, co útok? Hradec v poslední době moc produktivní není, minulý týden dal ve třech zápasech včetně toho v Lize mistrů vždy jen po gólu.

Přesto jsme jeden zápas vyhráli. Jak už jsem ale říkal, potřebujeme se zklidnit v koncovce. Dostaneme se do útoku, jedeme dva na gólmana, ale ani nevystřelíme na branku. To si sáhněme na srdce, takhle to nejde, musíme vystřelit. Jestli nastřelíme tyčku, nebo jestli to brankář zázračně chytí, to je věc jiná, my ale skončíme s pukem v rohu. To samé se nám stalo už na Spartě. Jeli jsme čtyři na dva a ani jsme nevystřelili.

Jak z toho ven?

Musíme hrát jako tým, jako jeden chlap, to u nás teď není. U nás chce každý něco udělat a ono to většinou nevyjde. Ono to i tak bývá. Když se nedaří, tak něco trefíte, hokejku, botu, puk se odrazí k soupeři a ten vám ujede. Teď se ukáže, jaké to mužstvo je. Není umění vyhrávat, když to jde, ale umění je vyhrát, když se nedaří a když to nejde podle představ. Zlomit to a otočit půjde jedině, když to bude tým. Není to o tom, že by se hráči nesnažili, oni chtějí něco vylepšit, ale nelepší, spíš to zkazíme. Když budeme pořád zkoušet a říkat si, že to vyjde, tak vím jedno: Nevyjde to a bude to ještě horší.