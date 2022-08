Plzeň nemohla splnit mé požadavky, mrzí Jeřábka. V Třinci má patřit k lídrům

Už jste do sebe nasál vítěznou třineckou atmosféru?

(směje se) Je fajn, že na trénincích je vítězná atmosféra, že je tady soutěživost mezi kluky. Na to jsem se hodně těšil, na to správné hecování v šatně.

Třinec zažívá velice úspěšné období, získal tři tituly za sebou. To je důvod, proč jste tady?

Nejen to. Bavil jsem se hodně s Mazym (brankář Marek Mazanec) i s klukama, které znám a hráli tady. Dostal jsem jen ty nejlepší reference. Mazy tady všechno hodně vychválil. Byl tu první rok a hned získal titul. Co jiného mohl říct.

Překvapivě jste se nevrátil do Plzně, kde jste začínal. Proč?

S Plzní, s Martinem (většinový vlastník klubu Martin Straka) jsem jednal nejdříve. Nechtěl jsem ho obcházet. Chtěl jsem mít čistý stůl. O všem jsme se pobavili, ale bohužel to nedopadlo.

Plzeňští nemohli splnit vaše požadavky?

Nebylo to jenom o tomhle. Představoval jsem si delší kontrakt, něco dlouhodobějšího. A v Plzni to bohužel nešlo.

V Třinci jste podepsal smlouvu na tři roky. Máte v ní klauzuli, že vás Oceláři v případě nabídky ze zahraničí uvolní?

Ne, nemám.

Do ciziny vás to už netáhne?

Dá se to tak říct. Ale uvidíme. Hokejové cesty jsou mnohdy nečekané, spousta kluků z třinecké kabiny by o tom mohla vyprávět. Z Třince jsem teď nadšený.

Po odchodu trenéra Václava Varadi začíná v Třinci nová éra. Jak to vnímáte?

Jsem tady nový, takže to zatím nemohu posuzovat. Akorát slyším od kluků, že za Vency byla velká dřina, a přestože teď je taky, je to prostě jiné. Ale těžko to mohu srovnávat.

A jak vidíte sílu nynějšího mužstva?

To se uvidí až v lize, ale tréninky jsou na veliké úrovni. Kvalita kluků tady je. Od mladých po starší. Směr, kam se tým chce ubírat, je jasně daný, což je v přípravě vidět.

Roky jste byl v zahraničí, v Třinci je osm Slováků. Začnete se učit slovenštinu?

A polštinu... (směje se). Trošku si tím rozšířím obzory. Zdejší kraj je ale zajímavý a pěkný.

Už jste poznal třinecké okolí?

Bydlíme v Bystřici, stejně jako několik dalších kluků. Na Slovensko, kde jsme měli kondiční soustředění, to je kousek. Jinak jsem toho zatím ještě moc nepoznal, ale těším se na to.

Z třinecké obrany odešli reprezentanti David Musil a Tomáš Kundrátek, který je útočný typ jako vy. Převezmete jeho úkoly?

Nejsem náhrada za něj. Typologicky jsme trošku jiní, i když oba rádi podporujeme útok. Tomáš je pravák a v Třinci si za ty roky vybudoval hodně dobrou pozici. Ale vím, že bych měl být také jedním z lídrů, jedním z hráčů, na které budou Oceláři spoléhat.

V Plzni jste hrál hodně útočně. To jste určitě nezměnil.

Jasně, toho se nezříkám. Ale jsem obránce a musím být zodpovědný směrem dozadu. Furt jsem na ledě především od toho, abych šancím, potažmo gólům, zabraňoval. Co bude dopředu, bude jenom bonus.

Co očekáváte od zápasů v Plzni, která je známá bouřlivým prostředím?

Bude to specifické. Nevím, těžko teď říct. S klukama z Plzně se znám, psali jsme si. Sám jsem na ty zápasy zvědavý.

Do české extraligy se vracíte po šesti letech. Jakou máte o soutěži představu?

Mám z ní velký respekt. Extraligu jsem sledoval, i když časem už trošku míň. V klubu mi sezona většinou končila brzo, takže play off jsem viděl skoro každý rok. Nechci ji srovnávat s nějakou jinou ligou, ale extraliga kvalitu má. Navíc se teď spousta kluků vrátila. Lidé se budou mít na co dívat.

Zmínil jste, že se do extraligy vrací hodně hráčů. Bude příští ročník i vzhledem k tomu mimořádně zajímavý?

Doufám, že kvalita půjde nahoru. S většinou kluků, kteří se vrátili, se známe a nějaké popichování už bylo.

Posilují zejména Pardubice a Brno. Už jste se v Třinci bavili o tom, že dojít v příští sezoně na vrchol může být ještě těžší než v předešlých letech?

Zatím ne. Největší téma je momentálně to, jak tady před tréninkem hrajeme fotbal a na tréninku soutěžíme. Teď nás zajímá, aby červená porazila bílou a opačně. Na Pardubice a Brno ještě nemyslíme.

Přesto, získat čtvrtý titul v řadě musí být pro Třinec velké lákadlo...

Tak daleko se zatím nikdo nedívá. Dochází k nějaké přestavbě, jak trenérského štábu, tak v kabině, kam přišlo několik nových kluků. Asi bude chvíli trvat, než si vše sedne, ale to je normální.

Vaše sestra Markéta, házenkářská reprezentantka, je velkou fanynkou Plzně. Už jste jí dal třinecký dres?

Ségra fandí týmu, kde jsem. Má to těžší, ale věřím, že bude fandit Třinci. Byl bych rád, kdyby to vyšlo a mohla se přijet podívat na nějaký náš zápas.