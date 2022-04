Turbulentní sezona v KHL. Všichni od nás dali ruce pryč, mrzí Jeřábka

Psychicky náročný závěr sezony má za sebou hokejový obránce Jakub Jeřábek, který působil v Kontinentální lize ve Spartaku Moskva. Po ruské invazi na Ukrajinu klub neopustil a ročník dohrál. Momentálně si však nedovede představit, že by v KHL i nadále působil. „Myslím, že se stalo asi všechno, co se stát mohlo. Bylo to hodně stresující,“ pronesl. Smlouva se Spartakem mu skončila, rozhodování o své budoucnosti tak má jednodušší.