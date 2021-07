Flek zůstává ve Varech. Do zahraničí chtěl, ale neměl čas na jednání

„Ve Varech mám smlouvu s výstupní klauzulí do určitého data a po mistrovství už na jednání nebyl moc čas. Trochu mě to mrzí, netajím se tím, že zahraničí je velký sen, ale třeba se to podaří po sezoně,“ uvedl Flek pro klubový web.



Toužil jít především do Švýcarska, nabídky přišly i z ruské KHL. Pro 28letého útočníka škoda, pro karlovarský klub klíčová zpráva, Flek je jeho nejlepším hráčem.

„Bylo pro nás nesmírně důležité ho udržet, nová sezona bude náročná a my bychom za něj těžko hledali náhradu. Jakub je herní duší mužstva. I kvůli fanouškům by nám přišlo nefér, kdyby teď odešel a nemohli ho vidět,“ ulevilo se trenérovi a sportovnímu manažerovi Martinu Pešoutovi.



Flek v minulé sezoně nasbíral 35 bodů ve 48 zápasech, výkony si řekl o nominaci na hokejový šampionát, kde patřil k nejlepším hráčům a největším dříčům. V osmi zápasech vstřelil dvě branky a hlavně hýřil aktivitou.

„Myslel jsem, že budu čekat na šanci, takže mě překvapilo, když jsem nastoupil hned do prvního utkání a nakonec odehrál všechna. Snad jsem se trenérům a spoluhráčům odvděčil výkonem. Z osobního hlediska se šampionát povedl, ale to hlavní, tedy medaili, jsme nepřivezli, to je zklamání,“ řekl Flek po příletu z Rigy.



V Karlových Varech nastoupí do desáté sezony, ve 318 zápasech zapsal 203 bodů (97 + 106). „Zatím zůstávám doma. Klub je srdcovka, těším se na další sezonu a snad uděláme konečně nějaký úspěch,“ věří Flek.