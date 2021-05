Jak hokejové Karlovy Vary před sezonou ladí novou soupisku

Ondřej Dlapa

Devětadvacetiletý odchovanec Komety Brno se v extralize stěhuje do Karlových Varů z Mladé Boleslavi. Tam přišel v prosinci 2017 z Chomutova, předtím hrál v extralize i za Kometu a Vítkovice. V 382 zápasech nasbíral 47 bodů za 11 branek a 36 asistencí. V uplynulém ročníku měl ve 41 duelech včetně play off na kontě tři góly a šest přihrávek.

„Měl jsem více nabídek. Rozhodl trenér a že trošku znám mužstvo. Myslím, že se tu udržel zdravý základ a půjde to nahoru. Trenéra znám také z Brna, takže ví, co ode mě očekávat. Proto padla volba na Vary,“ uvedl Dlapa, který už v Karlových Varech působil v dorostu a juniorce.

„Ondřej Dlapa je hráč, kterého jsem trénoval v Brně a jsem přesvědčený, že je brán na pozici prvního obránce do oslabení. Bude vytěžovaný v těch důležitých chvílích na konci třetin, kdy je potřeba nedostat gól. Jeho výška a silové předpoklady nám tu splňují typ hráče, který nám chyběl,“ řekl klubovému webu sportovní manažer a hlavní trenér Karlových Varů Martin Pešout.

Lukáš Doudera

Obranné řady Energie rozšíří i Doudera, který působil naposledy ve Vítkovicích. Třiadvacetiletý bek se v extralize snaží prosadit již sedm sezon, v nejvyšší soutěži za tu dobu odehrál 208 utkání za Třinec, Litvínov a Vítkovice. Často působil i v první lize. „Myslím si, že je to hráč, který se nám bude hodit do našeho herního projevu. Přestože vloni tolik nehrál, tak my mu určitě chceme dát prostor,“ řekl Pešout.

Tomáš Hanousek

Dvaadvacetiletý Tomáš Hanousek odehrál v extralize 169 utkání a v posledních dvou sezonách byl součástí obrany Bílých Tygrů. V mládežnickém věku hrál i ve Švédsku. „Po odchodu Petra Šenkeříka jsme hledali hráče, který by ho mohl nahradit, co se týče minutáže na ledě i obsazení první přesilovky. Rozhodli jsme se angažovat Tomáše Hanouska, který má na to ve svém věku sem nejen zapadnout, ale ještě se hodně zlepšit,“ uvedl trenér Karlových Varů.

Tomáš Havlín

O dva roky starší Tomáš Havlín v Liberci v posledních sezonách bojoval o místo v sestavě, často hrál i v první lize za Benátky nad Jizerou. V extralize odehrál za šest sezon 119 utkání. „Tomáš byl v Liberci trochu nedoceněným hráčem. Spoléháme na to, že nám do obrany přinese důraz a výšku, která nám vloni v závěru sezony trochu chyběla,“ řekl Pešout.

Jiří Průžek

Mezi extraligou a první ligou se poslední dvě sezony pohyboval i dvaadvacetiletý útočník Jiří Průžek. „Jirka je mladý, nadějný hráč, který splňuje požadavky naší útočné hry rychlostními předpoklady a houževnatostí. Věříme, že i díky tomu do naší organizace dobře zapadne a najde si v ní své místo,“ uvedl karlovarský trenér.

Patrik Miškář

Pětadvacetiletý útočník Patrik Miškář naznačil své kvality už v sezoně 2019/20 při kratších angažmá rovněž v druhé nejvyšší soutěži v Prostějově a Kadani. V dresu Litoměřic už oslnil. Za 34 startů v základní části stihl nasbírat 47 bodů za 19 branek a 28 asistencí a byl druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže za spoluhráčem Matějem Beranem.

V play off bodování dokonce vyhrál před kladenským velikánem Tomášem Plekancem, přestože bývalá hvězda NHL odehrála o čtyři utkání více. Miškář si za 12 utkání připsal 17 bodů (7+10). Nyní může navázat mezi elitou v týmu Energie, kde o jeho služby stáli už během minulé sezony. „Zájem byl z více klubů, ale největší, enormní, měly právě Karlovy Vary. To mě přimělo sem jít,“ uvedl Miškář.

„Po odchodu dvou středních útočníků jsme hledali produktivního hráče, který by se mohl vejít do prvních dvou přesilovkových pětek, protože tam jsme vloni po odchodu Kašeho měli trochu problémy. Věříme, že sem Patrik dobře zapadne a že se bude aspoň z poloviny prosazovat tak, jak se prosazoval v první lize,“ přál si Pešout.