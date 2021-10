Hradecký Orsava před zápasem s Kometou: Nebudou hrát to, co hrávali dříve

Jenomže útočník Jakub Orsava tvrdí, že jisté je jediné: „Kometa má pro tuto sezonu nového trenéra, takže si myslím, že nebudou hrát to, co hrávali dříve.“

Přesto se asi dá vysledovat, v čem je Kometa dobrá dlouhodobě a na co bude spoléhat i v Hradci Králové. Na co to podle vás bude?

Jednoznačně na přesilovky. Právě na ty mají výborné hráče, což v zápasech potvrzují už několik let. Proto se musíme vyvarovat zbytečných faulů a hrát co nejvíce v pěti, abychom je nepouštěli do těchhle příležitostí, které rozhodně umí sehrát.

Ještě na něco musíte dbát?

Nespoléhat na to, že se jim teď nedaří, protože mají v týmu hodně kvalitní hráče.

Na které z nich je třeba dávat si největší pozor?

Je jich víc, ale my se hlavně se musíme dívat sami na sebe a hrát naši hru.

Ta vám v neděli přinesla dva cenné body na ledě pražské Sparty, kde jste vyhráli po samostatných nájezdech. Spokojenost?

S body určitě panuje, ale s průběhem zápasu už moc ne, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Začátek byl přímo katastrofální, mohli jsme děkovat našemu brankáři Lukešovi, že tam něco chytil a že udržel šanci na bodový zisk.o zápase jste dostali dva dny volno, jak jste ho strávil?

V pondělí jsem opravdu odpočíval. Hrál jsem si s malým. Ale už v úterý jsem si šel zatrénovat. Pro mě dva volné dny už jsou dlouhé, už jsem se potřeboval sklouznout na ledě a zpotit se.

Po nich už následovaly normální ostré tréninky, čemu jste se přes týden věnovali?

Ukazovali jsme si věci, které jsme na Spartě řešili špatně. Snažili jsme se je protrénovat, aby v dalších zápasech jejich řešení bylo lepší. Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani nácvik přesilovek a hru v oslabení.

Jak jste spokojený s dosavadním průběhem sezony?

Nějaký body sbíráme, ale určitě to nepřeceňujeme, protože je to teprve začátek, zápasů jsou před námi mraky. Ale je super, že pravidelně bodujeme. Nějaké duely se nám však nepovedly a zbytečně jsme je prohráli.

Dnes vás čeká zápas s týmem, ve kterém jste působil. Berete ho jinak než ostatní?

Kluky tam samozřejmě znám, ale nebyl jsem tam zase tak dlouho. Beru to jako každý jiný zápas, chci ho vyhrát. Když se podaří vyhrát, tak mě to bude stát nějaký příspěvek do kasy. Nicméně to rád zaplatím, protože body chceme, potřebuje je každý. Nikdo nemá rád prohry.