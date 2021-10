Hurá do útoku! Hradečtí hokejisté přitom góly nedostávají

Ne snad, že by Hradečtí góly nedávali, ale oni je na rozdíl od dřívějška hlavně nedostávají.

Podat důkaz je jednoduché. Do nedělního zápasu v Litvínově, svého dvanáctého v letošní extraligové sezoně, totiž nastupovali jako tým, který zatím dostal nejméně branek ze všech mužstev. I proto, že v pátečním duelu s brněnskou Kometou vychytal brankář Štěpán Lukeš už svoji třetí nulu v této sezoně.

„Štěpán chytá fantasticky. Když vám takhle chytá gólman, tak hrajete s čistou hlavou. Věříte mu, nevypadávají z něj puky, s takovým brankářem za zády se týmu hraje určitě o hodně líp,“ uvedl Lev v rozhovoru pro klubový web po zápase s Kometou, který Hradec vyhrál 3:0.

Srovnání s předminulou sezonou, kterou jako hlavní kouč mužstva začal také Martinec, se přímo nabízí. Tehdy na tom sice Mountfield bodově nebyl nijak špatně, ale kolonka inkasovaných branek trenéra možná až strašila. Zatímco letos ve 12 zápasech tým inkasoval jen osmnáctkrát, před dvěma lety měl za stejné období na svém kontě gólů už 32.

Rozdíl to propastný.

Možná i proto vedení Mountfieldu tehdy k týmu přivedlo Vladimíra Růžičku staršího, jenž na střídačce nejprve začal jako Martincův partner, ale sezonu, tehdy kvůli pandemii covidu nedohranou, dokončil jako hlavní kouč, což pokračovalo i v minulé.

Růžička se nijak netajil tím, že základ úspěchu vidí v dobré defenzivě, Martincova taktika co nejrychlejšího ohrožení soupeřovy branky se mu moc nepozdávala. Jenomže tým v sezoně nesplnil cíl, který od něj vedení klubu požadovalo a Růžička se pakoval.

Místo něj se vrátil Martinec s předsevzetím znovu hrát atraktivní a bruslivý hokej. „Věřím našemu systému, týmu a tomu, že se budeme postupně zlepšovat. Věřím, že s naším organizovaným hokejem můžeme pomýšlet na úspěch,“ poznamenal před startem sezony.



Týmu se to zatím daří plnit a přináší mu to body. I proto, že vedle spolehlivého Lukeše dokáže při snaze o útočný styl i efektivně bránit. „Bylo to od nás perfektně odmakané, všichni chodili do soubojů, hráli pro tým,“ uvedl po pátečním utkání útočník Kevin Klíma.

Navíc se Mountfield zatím vyhnul výrazným výpadkům - více než dvě branky inkasoval jen třikrát. Ale ani porážky 2:3 s Třincem a 2:4 v Plzni nebyly propadáky a v neděli zvítězili 4:3 v Litvínově.