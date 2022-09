Zavoláme do Kolína. Hradec Králové řeší náhradu za zraněné hokejisty

Ščerbak: gól i ocenění výkonu. Vítězné loučení?

Spoluhráči mu upřímně gratulovali, možná vřeleji než komukoliv jinému při podobné příležitosti. Nikita Ščerbak, ruský útočník hradeckého Mountfieldu, se k úternímu vítězství 3:1 nad Českými Budějovicemi přičinil výborným výkonem a gólem, kterým otevřel skóre zápasu. Po jeho skončení oprávněně převzal cenu pro nejlepšího hráče. Ve chvíli, kdy se chýlí k závěru platnost jeho víza, jež ho opravňuje pobývat a hrát v Česku. Co bude dál, není zcela jasné. Ščerbak se s podobným problémem setkává od chvíle, kdy v únoru Rusko napadlo Ukrajinu. Minulou sezonu v Mountfieldu mohl dohrát, navíc se klubu podařilo jeho vízum prodloužit. Jenomže zatím do konce září. „Informaci přineseme do konce měsíce,“ uvedl na téma možného konce ruského útočníka v Hradci marketingový manažer Mountfieldu Jan Vavřina.