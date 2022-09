Po bitce do další bitvy. Tohle jsem ještě nezažil, říká hradecký Pajer

Hokejisté Hradce si totiž v neděli vpodvečer zápas prodloužili ne vždy vídanou bitkou, do které se zapojili téměř všichni hráči.

„Byly tam různé provokace z obou stran a na konci to vyvrcholilo hromadnou bitkou. Něco podobného jsem ještě nezažil,“ komentoval závěr zápasu v Kladně útočník Hradce Lukáš Pajer.

Pro devatenáctiletého borce to bylo první letošní vystoupení v extralize, společně s týmem Mountfieldu se domů vracel s porážkou 1:2. Podle jeho názoru hlavně proto, že se mužstvu hra dlouho nedařila: „Přišlo mi to, jako bychom dvě třetiny spali a třetí se to snažili zvrátit. Na dvacet minut se to ale hrát nedá.“

ONLINE: Hradec Králové vs. České Budějovice podrobná reportáž od 18:00

Mountfield výsledkem v Kladně v nejkratší možné době do tabulky zapsal všechny bodové možnosti, které systém extraligy nabízí. Ve čtyřech kolech totiž jednou vyhrál za tři body, jednou za dva a stejně na tom je i s porážkami, když s Libercem v úvodním kole šlo o jednobodovou, zatímco v neděli z ledu jeho hráči poprvé odjížděli, aniž získali jediný. „Na začátku mají všichni hodně sil a je důležité ten start chytit. Je to vyrovnané, je to vidět i na ostatních výsledcích, musíme se zkrátka bít o každý bod,“ říká k dosavadní bilanci mnohem zkušenější Pajerův kolega z útoku Lukáš Cingel.

Fakta Hradec Králové versus České Budějovice Zápas 5. kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin



Utkají se osmý tým tabulky (Hradec, 6 bodů) s třetím (České Budějovice, 9)



Tým Českých Budějovic v posledních pěti vzájemných zápasech bodoval a z toho třikrát vyhrál.

K bodovým ziskům se Hradec může znovu probít už dnes, kdy bude ve své hale hostit českobudějovický Motor. Tým, který do sezony vstoupil velmi slušně, byť ve svém zatím posledním utkání prohrál 1:5 v Mladé Boleslavi.

„Je to bojovný tým s výbornými individualitami, na které si musíme dát pozor,“ charakterizuje dnešního soupeře mladík Pajer.

Největší nebezpečí? Ofenziva v čele s Milanem Gulašem. Motor zatím nastřílel společně s Pardubicemi nejvíc branek (15), téměř o polovinu víc než Mountfield (8).