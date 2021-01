Mazanec poprvé v sezoně vynuloval soupeře. Konečně jsem měl i štěstí

Měl na zakončení tolik času, že se hradeckého gólmana mohl zeptat, kudy mu má puk poslat do branky.

Jenomže i v tomto případě, stejně jako v řadě předcházejících ve včerejším utkání, měl Mazanec nad karlovarskými útočníky navrch.

V tu chvíli snad mohla hradecká brankářská jednička konečně vážně uvažovat o tom, že poprvé v této sezoně nedostane v extraligovém zápase gól. Povedlo se mu to až na pětadvacátý pokus.

„Zaplaťpánbůh se netrefil,“ oddechl si Mazanec po utkání, v němž na něj Karlovy Vary vyslaly 34 střel, o deset víc než domácí Mountfield. Přesto Hradec svého soupeře porazil 4:0 a dál na šestém místě stíhá týmy před sebou, například na čtvrtou Plzeň ztrácí jen tři body.

Mazanec to neměl v zápase s Karlovými Vary vůbec jednoduché. Hradečtí se totiž často pouštěli do útoku, vypracovali si sice hodně gólových šancí a čtyři proměnili, na druhé straně do nich často pouštěli i hráče soupeře.

„Pro gólmana není takový styl nic moc, je to takový vabank, při kterém občas někdo propadne a soupeř nás přečíslí. Na druhé straně zase z toho dáváme víc gólů,“ vypravoval po své první nule v sezoně devětadvacetiletý brankář.

Na rozdíl od minulých sezon se Mazanec v hradecké brance letos mnohem častěji střídá se Štěpánem Lukešem. I proto, že Lukeš chytá také výborně. „Svými výkony na mě vyvinul určitý tlak, ale já mám svědomí čisté, makám. A pro mužstvo je dobré, že má dva dobré brankáře,“ řekl Mazanec.

Tlak z toho, že by mohl přijít o pozici jedničky v Hradci, kterou si pro sebe urval po svém předloňském příchodu, si nepřipouští: „Nemůžu se tím nervovat, tím by se dostával pod tlak.“

Nedělní utkání s Karlovými Vary bylo pro Mazance druhé za sebou, v tom prvním v pátek byl u porážky 2:5 v Plzni. „Jsem rád, že se nad Vary vyhrálo, protože jsem na výhru čekal už dost dlouho. A konečně jsem měl i štěstí. Třeba v Plzni jsem odchytal dobré utkání, ale dostal jsem pět banánů,“ konstatoval hradecký brankář.