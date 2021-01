Poslední hradecký příchozí? Překvapivě se vrátil Graňák

„Vzhledem k odchodu dvou obránců v probíhající sezoně chtěli trenéři doplnit mužstvo právě v defenzívě,“ uvedl k příchodu sedmatřicetiletého zkušeného beka generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Klub delší dobu avizoval, že by pro vyvrcholení sezony do týmu bral produktivního útočníka. Jeho příchod ale nevyšel, byť se Hradec v poslední době například zajímal o nyní už třineckého Špačka.

„S trenéry jsme zvažovali různé možnosti posílení či doplnění kádru před play off. Stále se domníváme se, že v útoku bychom potřebovali rozdílového, koncového hráče, ale ten momentálně na trhu buď není, nebo je nad naše finanční možnosti,“ uvedl manažer.

Příchodem Graňáka, který od svého odchodu z Hradce necelé dvě sezony působil v Karlových Varech, klub reagoval na odchody dvou produktivních obránců. Hronek už v prosinci vyrazil do zámoří, v lednu skončil i Zámorský, namířil si to do Brna. I proto nyní přišel čas na návrat slovenského reprezentanta. „Věříme, že se svými bohatými zkušenostmi pro nás bude Dominik především v play off velmi důležitým hráčem,“ sdělil Kmoníček.

Graňák do Hradce před čtyřmi lety přišel po angažmá ve Švédsku, v Hradci odehrál dvě sezony a stal se i kapitánem mužstva. Účastník dvanácti vrcholných světových akcí, jakými jsou mistrovství světa a olympijské hry, ještě do pátečního zápasu s Českými Budějovicemi (1:2N) ještě nezasáhl, ale v neděli by už měl s týmem do Vítkovic vyrazit.

Po příchodu Graňáka hradecký klub oznámil, že do konce základní části k žádné změně v extraligovém kádru už nedojde, vedení klubu pracuje jen na dojednání možnosti využít některé hráče z prvoligových klubů formou střídavých startů.