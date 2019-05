Změn je v Hradci málo, patří k nim však odchod kapitána Graňáka

Ten ve dvou sezonách, která odehrál v dresu hradeckého Mountfieldu, nevynechal jediné utkání. A v těch od konce října loňského roku nosil dres s kapitánským céčkem. Tohle přestane od nové sezony platit, odchod obránce Dominika Graňáka je jednou z nejvýraznějších změn, které hradecký klub oficiálně oznámil ve středu. Tu první, o příchodu brankáře Marka Mazance, dal ve známost s předstihem.

Graňákův odchod nebyl velkým překvapením, kapitánovi v Hradci končila smlouva a nebylo tajemstvím, že s jejím prodloužením jsou problémy.

Podobně očekávané byly odchody v útoku. Hradec do nové sezony určitě vyjede bez trojice Kukumberg, Bezúch a Lessio. Kukumberg se s Hradcem loučí po pěti letech, v poslední sezoně totiž někdy jen těžko získával místo v sestavě, Bezúch na jaře hostoval v Jihlavě a Lessio kvůli zranění stihl odehrát jen 15 zápasů.

Kádr Hradce Králové Brankáři: Daniel Dvořák, Štěpán Lukeš, Marek Mazanec Obránci: Oskars Cibulskis, Michael Gaspar, Tomáš Linhart, Richard Nedomlel, Filip Pavlík, Mislav Rosandič, Petr Zámorský Útočníci: Jan Berger, Maris Bičevskis, Lukáš Cingel, Michal Dragoun, Matěj Chalupa, Aleš Jergl, Petr Koukal, Adam Kubík, Patrik Miškář, Matej Paulovič, Radovan Pavlík, Jordann Perret, Radek Pilař, Daniel Rákos, Radek Smoleňák, Tomáš Vincour, Lukáš Vopelka Odešli: Maxwell, Pavelka (oba brankáři), Graňák (obránce), Kukumberg, Bezúch, Lessio (všichni útočníci)

Místo nich klub angažoval stejný počet útočníků. Olomoucký Aleš Jergl podepsal s Mountfieldem dlouholetý kontrakt. „Jedná se o relativně mladého útočníka, který letos zazářil v olomouckém dresu. Slibujeme si od něj, že by mohl být produktivním hráčem,“ uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Z Pardubic přichází minimálně na jednu sezonu s možností uplatnění opce francouzský reprezentant Jordann Perret.

„Jordann přichází především na přání trenérů, kteří v něm vidí parametry hráče přesně do herního stylu, jaký chceme také v příští sezoně praktikovat,“ vysvětlil Kmoníček.

Třetím je kladenský odchovanec a mládežnický reprezentant Adam Kubík. „Jde o mladého hráče, který má potenciál a mohl by to být příslib do budoucna,“ řekl Kmoníček na adresu hráče, jenž letos získal 37 prvoligových kanadských bodů.

Největší změnou ale prošlo obsazení hradecké branky. Klub dal dopředu vědět, že s loňskou dvojicí Maxwell, Pavelka nepočítá, a minulý týden oznámil příchod Marka Mazance. K němu nyní připojil chomutovského Štěpána Lukeše, kterým stejně jako loni bude záda krýt mladý Daniel Dvořák. „Štěpán u nás podepsal jednoletou smlouvu s možností uplatnit opci,“ uvedl manažer.