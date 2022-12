Karlovy Vary přišly o kapitána. Vondráček jde do Pardubic výměnou za Koffera

„Jdu do týmu, který hraje na předních pozicích, takže pocity po příchodu jsou dobré. Doufám, že pomůžu Dynamu k nějakému velkému úspěchu,“ řekl klubovému webu Dynama Vondráček, který v letech 2017 a 2018 získal mistrovský titul s Kometou Brno. „Myslím si, že jsem v minulých sezonách trochu vyzrál a jsem rád, že se mi dařilo bodově. Budu se na to snažit v Dynamu navázat.“

V Karlových Varech působil Vondráček čtvrtou sezonu. V té probíhající si připsal ve 13 zápasech šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí. V extralize má odchovanec Třebíče a bývalý hráč i Plzně na kontě 498 utkání a 201 bodů za 115 gólů a 86 přihrávek.

„Očekáváme od Tomáše velký přínos co se týče nasazení, bruslení a práce v oslabení. Je to velice nebezpečný a silný hráč, výborný do defenzivy, dovede ale také skvěle podpořit útok,“ uvedl trenér Pardubic Radim Rulík.

Pardubický Filip Koffer pozoruje puk v brance kladenského Londona Bowa.

„Tomáš za námi přišel s tím, že u nás už v příští sezoně působit nebude. V těchto chvílích již skládáme mužstvo i s výhledem na další sezony, a proto jsme se rozhodli výměnu uskutečnit,“ řekl webu Energie sportovní manažer Václav Skuhravý.

„Chtěl bych všem poděkovat za to, že jsem mohl hrát za Karlovy Vary. Vždy jsem se snažil pro mužstvo odvádět maximum. Moc si vážím podpory fanoušků, kterou jsem tady měl,“ uvedl Vondráček.

Vedle Koffera získaly Karlovy Vary také finanční kompenzaci. „Ve Filipovi získáváme mladého perspektivního útočníka, který hraje dobře na obou koncích kluziště. Je to výborný bruslař, který umí hrát defenzivně a je velmi platný i v oslabeních. Vidíme v něm velký potenciál,“ řekl trenér David Bruk.

V této sezoně extraligy si Koffer připsal ve 25 duelech tři body (1+2). Ve čtyřech utkání v první lize za Pardubice B nebodoval. V nejvyšší soutěži má účastník jednoho MS hráčů do 18 let a jednoho MS dvacítek 82 utkání a 11 bodů (5+6). Ve Varech má přichystaný kontrakt do konce sezony 2024/25.

„Filip se stal svojí pílí a přístupem stabilním členem A-týmu a svoji roli zvládl výborně. Nicméně pro jeho další rozvoj potřebuje udělat další krok dopředu a s touto změnou by se pro něj měla otevřít možnost většího herního prostoru a jiné role, než měl u nás,“ komentoval sportovní manažer Dynama Dušan Salfický Kofferův odchod.