Pardubice vítají první posilu, Vondráček má novou smlouvu. Do sestavy se vrátil Hyka

„Od Tomáše očekáváme velký přínos, co se týče nasazení, bruslení a práce v oslabení. Je to velice nebezpečný a silný hráč, výborný do defenzivy. Ale dovede i skvěle podpořit útok,“ těšil se na klubových webových stránkách na novou akvizici Radim Rulík, trenér Pardubic.

Může s ní počítat poměrně dlouhodobě. Vondráček totiž v Dynamu podepsal smlouvu až do konce sezony 2025/26.

„Jdu do týmu na předních pozicích, takže první pocity jsou dobré. Doufám, že tady pomůžu k nějakému úspěchu,“ řekl Vondráček, jenž v pardubickém dresu nastupoval už v sezonách 2017/18 a 18/19.

Znovu se v něm objevil už v úterním domácím utkání Pardubic proti Litvínovu, po výhře 1:0 se Východočeši vrátili do čela tabulky.

A nebyl jediný, koho mohli fanoušci Dynama po dlouhé době sledovat. Do sestavy Východočechů se totiž vrátil i uzdravený útočník Tomáš Hyka, který chyběl od 27. září.