Nový majitel i vedení, špičkoví hráči. Bude hokejová Sparta zase železná?

Teď ale sparťanské hokejové království prošlo očistou, z gruntu se proměnilo a dostalo nový lesk. „Jsem přesvědčená o tom, že všichni máme společný cíl – bojovat o titul,“ řekla generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Ona je jedním ze symbolů změn. Ač žena, je její život s hokejem úzce spjat. Dědečkem je Zdeněk Haber, legenda plzeňského hokeje i jeho někdejší šéf. Otcem dlouholetý rozhodčí Ivo Haber a manželem pro změnu bývalý obránce Jan Snopek, který je teď v Plzni kondičním trenérem. Snopková Haberová dříve působila ve vedení České pošty a do Sparty přišla poté, co klub v květnu koupila od Petra Břízy investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka.

Po boku má pak dva vážené sparťany – Petra Tona coby sportovního ředitele a Jaroslava Hlinku, jenž je nově sportovním manažerem. „Nastupuji s jediným cílem. Lidé by se v příštích sezonách neměli ptát, kterých šest týmů jde rovnou do play off. Mělo by být jasné, že je to Sparta a pět dalších,“ řekl Ton.



Ano, Sparta byla za otloukánka. Před dvěma lety vyhučela ve čtvrtfinále s Brnem 0:4 na zápasy a tehdejší šéf Bříza pak psal, že se cítí od týmu zrazen. O rok později už Sparta vypadla rovnou v předkole play off a hráči pak museli další týdny za trest chodit do kabiny a sledovat v televizi, jak hrají jiní. A letos alespoň to předkolo uhrála až v posledním zápase základní části…

Pak se ale začaly dít věci. Bříza z klubu vycouval, nový majitel „pustil“ žilou a rázem tým oznamoval nová a nová jména hráčů. Mezi nimi třeba Michala Řepíka, reprezentanta a teď i kapitána. Marka Kvapila, který předčasně ukončil angažmá v Liberci. I Vladimíra Růžičku mladšího, dříve kovaného slávistu. Tohle trio vytvořilo elitní lajnu, a přidáte-li i obránce Adama Poláška, je rázem Sparta u bookmakerů hlavním aspirantem na titul.

Po dlouhé době Sparta přivábila skutečně nadprůměrné hráče, ne jako v posledních letech, když nakupovala kupříkladu v Banské Bystrici. „Papír nikdy nikomu nic nevyhrál. Ale co si budeme namlouvat, tým máme abnormálně silný. Chceme udělat velký úspěch, což je z kabiny hodně cítit,“ uvedl Růžička.



Když dal na začátku přípravy dva góly Slavii, fanoušci houfně křičeli: „Táta jenom čumí, jak to synek umí.“ Tleskali mu i skandovali jeho jméno a on byl dojatý z přijetí.

Nepřímo ale bude pomáhat Spartě i jeho otec. Vladimír Růžička se po odchodu z Chomutova stal konzultantem v prvoligové Kadani, která je nově farmou Sparty.

V něčem se však hokejová Sparta od té fotbalové přece jen lišila. Přes léto neměnila trenéra a Němec Uwe Krupp „přežil“ krizi z minulé sezony, byť většina českých koučů by dozajista už šla od válu. Teď si však tým mohl stvořit podle svých představ, zatímco loni přišel k hotovému.

Sparta - Plzeň Sledujte ve čtvrtek od 18.30 hodin online.

„Měli bychom být lepší, na papíře jsme silnější. Máme tým, který stál větší peníze. Líbánky skončí a je čas začít to ukazovat.“

Ukazovat to bude Sparta i v jeho Německu, neboť 4. ledna odehraje s Litvínovem v Drážďanech zápas pod otevřeným nebem, jeden z vrcholů extraligové sezony.

Do ní Sparta vstoupí už ve čtvrtek, kdy doma hostí Plzeň.

Bude zase železná? Nebo dál zranitelná jako její fotbalová sestra?