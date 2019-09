Spartě vládne optimismus. Klub chce být k nezastavení, v hledáčku je titul

Průvan na manažerských funkcích i v hráčské kabině následoval po dalším předčasném konci v předkole play off. Zástupu posil kralují ofenzivní veličiny Marek Kvapil, Michal Řepík a Vladimír Růžička, do obrany hlásí návrat Adam Polášek.

Zájem hokejistů o Spartu byl prý obrovský. Podle sportovního manažera Petra Tona by byl klub schopný postavit dokonce dvě mužstva. Management se zkrátka ve snaze zapomenout na poslední útrapy činil.

„Všichni dobře víte, že očekávání jsou ve Spartě vždycky velká. My jsme dělali maximum pro to, abychom tato očekávání vyplnili,“ komentovala rušné léto nová generální manažerka klubu Barbora Snopková Haberová.

A s cíli během páteční tiskové konference nešetřila: „Chceme hrát o ty nejvyšší příčky v tabulce a bojovat o titul.“

Ačkoli další sparťané se v konkrétních představách o umístění drželi více zkrátka, je nasnadě, že další průšvih už nepřichází v úvahu. V jiné pozici je i německý kouč Uwe Krupp. Jestliže před rokem nastoupil k hotovému týmu, tentokrát měl sám velký podíl na skladbě nové sestavy Sparty.

Sparta - Plzeň Duel 1. kola sledujte ve čtvrtek od 18.30 hodin online.

„Mám z týmu dobrý pocit, ale čeká na nás spousta výzev. Tou hlavní bude vyrovnaná výkonnost. V minulé sezoně jsme měli světlé pasáže, pak jsme se ale nechávali ukolébat,“ pojmenoval Krupp největší slabinu mužstva.

Tentokrát však bude mít k dispozici mnohem slibnější materiál. „Čeští novináři se mě pořád ptají na styl hry. Ale ten se odvíjí od kvality hráčů. Čím je vyšší, tím více kreativity si můžete dovolit. Pořád ale budeme chtít hrát aktivní, agresivní hokej. Co nejvíc střílet a určovat tempo hry,“ vytyčil si kouč, kterého čeká druhá sezona v Praze.

Do ní půjde mužstvo s novým kapitánem - po beku Janu Piskáčkovi přebírá velení v kabině navrátilec Řepík. „Je to pro mě čest, navíc v tak velkém klubu. Na druhou stranu si to moc nepřipouštím, máme tady přece jen silnou skupinu lídrů,“ pomyslel Řepík na další zkušené hráče ve Spartě.

Třicetiletý forvard tvoří zcela novou útočnou formaci po boku Kvapila a Růžičky. „Odehráli jsme spolu nějakých šest přáteláků. Mozek lajny bude asi Kvápa, Růža si s tím taky hraje. Takže na mně bude, abych tam lítal a snad dal i nějaký ten gól,“ přemítal Řepík, jenž se vrátil z KHL.

Neopomněl ani fakt, že Růžička v minulosti nastupoval za arcirivala ze Slavie. „K němu nějaké narážky samozřejmě proběhly, ale už to uhasíná. Je v pohodě, vzal to. Hlavně je rád, že tady může být,“ řekl na spoluhráčovu adresu Řepík.

Změnou prošly také sparťanské dresy, na kterých přibyla černá barva. Už po čtvrtou sezonu bude trikotům dominovat logo generálního sponzora, obchodního řetězce Billa. K domácím zápasům bude Sparta nastupovat v bílé variantě.

Pro klub také nazpíval novou hymnu rapper Marpo, od nadcházející sezony se chce Sparta na sociálních sítích prezentovat heslem „Nezastavíš“.