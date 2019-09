Startuje nový díl extraligy. Po sedmi letech zase s Jágrem

Bude to proměněná Sparta, jejíž nová šéfka Barbora Snopková Haberová na rovinu přiznává: „Jsem přesvědčená o tom, že všichni máme společný cíl - bojovat o titul.“

Nebo se zase blyštivého poháru na konci dubna dotknou Oceláři z Třince, jejichž kouč Václav Varaďa sebevědomě tvrdí: „Nedovolím, aby hráči polevili! Vyždímám z nich i ze sebe maximum.“

Či to bude Brno a ukáže, že si dalo jen roční pauzu, ale tituly sbírá dál? Má nového trenéra a k tomu i útočníka Tomáše Plekance, jednu z největších person ligy, jenž se po tříměsíční kladenské misi vrátil zpět na jih Moravy.

„Nemá cenu si povídat, že Brno bude spokojené s play off nebo desítkou. Nemá cenu prohlašovat slova o titulu, ten chce víc týmů, ale věřím, že do boje o něj promluvíme,“ říká Plekanec. „A kdo je adept na titul? Třinec, Liberec, Hradec a Sparta,“ míní.

Brněnský útočník Tomáš Plekanec (vlevo) během přípravného duelu s Třincem

Ano, kromě tří zmíněných klubů je tu ještě Liberec a Hradec, které bookmakeři sázkových kanceláří považují za hlavní aspiranty na vítězství v hokejové extralize.

Ta startuje předehrávkou duelu Sparta - Plzeň. Následuje obvyklý scénář 52 kol základní části, pak však přichází velké novum. Deset nejlepších se jako obvykle procpe do play off, zbytek ale nečeká žádné play out, zapomenuta je i baráž. To protože ten nejhorší celek po 52 kolech frčí rovnou o soutěž níž.

„Jsem přesvědčený, že tento systém je sportovnější i spravedlivější. Protože týmy budou moct lépe tvořit kádry na příští sezonu, než když hrály baráž, a pak už byl trh s hráči přebraný,“ říká Josef Řezníček, ředitel Tipsport extraligy.

Příkladem nechť jsou kladenští Rytíři. Koncem dubna coby prvoligový tým uspěli v baráži, teď je ale sázkové kanceláře považují za největšího otloukánka ligy. K jejich sestavě totiž přistupují s despektem.

Nepochybně jejich výkon roste a padá s Jaromírem Jágrem - legendou, která se v extralize objeví po sedmi letech. Když tu hrál při výluce NHL naposledy, byl kolem něj i dalších hráčů ze zámoří takový mumraj, že si Rytíři troufli vyprodat i O2 arenu.

Momentálně je zraněný. Útočníka, který v průběhu sezony oslaví už 48. narozeniny, dál tíží poraněné pánevní svaly. Ve středu se objevil na kladenském ledě, jenže netrénoval se spoluhráči, ale na opačné straně kluziště osamoceně kroužil se zátěžovou vestou a kvedlal hokejkou se závažím.

Když Rytíři pilovali přesilovky, posadil se na střídačku a radil. Tak jako loni, když dlouho kurýroval své svalové zranění, než pak ve výtečné formě naskočil do prvoligového play off a baráže.

A ač ředitel extraligy by měl být nadstranický, tak i on na extraligové prezentaci s nadějí říkal: „Jarda má neskutečnou vitalitu a já mu přeju, aby se mu dařilo a drželo mu zdraví, určitě by tak nalákal diváky na stadiony. Také jsem hrál do pozdního věku, ale tohle už je opravdu něco jiného.“

Jaromír Jágr na společné tiskové konferenci klubů HC Rytíři Kladno a HC Slovan Ústí nad Labem.

Naposledy Jágr okusil extraligu 8. ledna 2013, když v duelu s Litvínovem pomohl dvěma nahrávkami k výhře 3:2. Nicméně zdá se velmi pravděpodobné, že páteční kladenskou návštěvu v Třinci promešká. Duel odvysílá O2 TV a i v této sezoně platí, že se extraliga objeví na dvou kanálech a klidně i pětkrát týdně.

Je tu ještě jedna novinka - tzv. trenérská výzva. Kouči ji mohou využít, budou-li chtít zkontrolovat gólovou situaci - a to ve třech případech: stál-li soupeř v brankovišti, tedy nedovoleně bránil gólmana; či existuje-li podezření, že gólu předcházela přihrávka rukou nebo vysoká hůl.