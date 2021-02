Mobil na ledě? Aspoň jsme zažili něco nového, smál se plzeňský Lang

„Nehodnotil bych se podle prvního zápasu v extralize. Snažím se plnit, co po mně chtějí trenéři a jsem hlavně strašně rád, že za Plzeň můžu hrát,“ hlásil devatenáctiletý Lang.

Výhra vás udržela v boji o elitní čtyřku. Na čtvrtý Hradec Králové ztrácíte pět bodů. Pořád věříte, že se to může povést?

Jsme o trošičku blíž, ale musíme v tom pokračovat a vyhrát zbývající zápasy. Nic jiného už nezbývá. Nemůžeme se na nikoho ohlížet, hrát náš hokej a porvat se o to.

Váš třetí gól měl dohru, vzápětí jste před brankou Vítkovic odstrčil Malleta, ten vás hned sestřelil k ledu. A byla z toho pěkná mela.

Já bych to nedramatizoval. Byl tam důrazný souboj před brankou, vzniklo tohle. Hlavní je, že jsme dali gól, ostatní mě nezajímá.



Nebyl to úplně pohledný hokej. Už se hra podobala play off?

Může to tak být. Možná nás zápas dobře připravil do dalších bojů. Výhru jsme spíš ubojovali, je důležité, že jsme to takhle zvládli.

Sestavou jste poslední dobou docela putoval, vedle koho se v útoku cítíte nejlépe?

To si netroufám říct, ani o to nejde. Spíš záleží, jak se vyspíte, jak se v ten den cítíte. Hlavně se snažím odvést, co trenéři chtějí.

V první třetině se na ledě objevil mobilní telefon. Co jste na tuhle hodně pikantní situaci říkal?

Prý patřil někomu z Vítkovických. Tohle jsem tedy nikdy nezažil. Ale zase jsme poznali něco nového, co zápas odlehčilo... (smích)