Plzeň rozdrtila Zlín a dál věří. Jdeme ještě za čtyřkou, líčil Mertl

4. Liberec 87 bodů, 5. Hradec Králové 86, 6. Plzeň 85.

Takhle je nyní vyhrocená situace okolo poslední příčky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. „Po zápase jsme se hned koukali v kabině na výsledky. Prohrál Liberec i Hradec. Stále tak máme reálnou šanci, půjdeme za tím. Základ je ovšem vyhrát zbývající dva zápasy,“ konstatoval útočník Škody Tomáš Mertl.

Vyhrocený bude hned ten příští, v pátek totiž Plzeň čeká tvrdá bitva na ledě pátého Mountfieldu!

Ale zpět k úternímu večeru. Mertl se do plzeňské sestavy vrátil po zranění a tříměsíční pauze, mezitím podstoupil i operaci. „Dva týdny jsem trénoval, ale není jednoduché naskočit do rozjetého vlaku. Pár střídání jsem toho měl dost, ale kondička bude každým dnem lepší. Pro mě bylo dobře, že jsme měli klidný zápas. Na začátku jsme dali nějaké góly, to i mě uklidnilo,“ líčil Mertl, který si připsal asistenci hned u první trefy domácích.

Zlín padl pošesté za sebou, naopak Plzeň si užívala. Gólman Frodl si zapsal třetí čisté konto v sezoně, kapitán Gulaš zazářil dvěma góly a stejným počtem asistencí, čtyři přihrávky nabral obránce Budík. A premiérový gól v extralize si připsal švédský bek Lang. Už po první části vedla Škoda 3:0, hosty ještě víc srazil verdikt sudích, kteří Seberovi neuznali trefu šest vteřin před pauzou, protože padající Honejsek znemožnil Frodlovi zákrok.

„Jsem rád, že jsme prožili pohodový zápas, Frodlík má nulu a my jsme byli vpředu produktivní. Nepustili jsme soupeře zpátky do hry, pomohli jsme si konečně také v přesilovkách, když tam Milan (Gulaš) dvakrát krásně našel Kodýtka. Ale pořád máme před sebou ještě strašně moc práce,“ mínil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Měřeno elegancí, ze sedmi gólů vyčníval ten čtvrtý z hole Přikryla. Z pravé strany si nabruslil až před Hufa a šikovně brankáři prohodil kotouč mezi betony. Krásná akce!

To předposlední Berani dohrávají sezonu v křeči. „Jsme z toho zoufalí, je to porážka za porážkou. Ale nesmíme se zbláznit, tak to ve sportu prostě je a my jsme teď ti dole,“ uznal zlínský bek Martin Novotný.

Kdyby se ale Berani nečekaně vzchopili pozítří na ledě čtvrtého Liberce, hodně by Plzni „píchli“. Odvážný scénář?