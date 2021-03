Řež o čtyřku. Jen výhra v Hradci nechá plzeňské hokejisty ve hře

Klíčový je už páteční večer na východě Čech, v 18 hodin vyjede šestá Škoda na led pátého Mountfieldu. „Cítím z kluků, že jsou odhodlaní do toho jít naplno. Uděláme všechno pro to, abychom do čtyřky na poslední chvíli proklouzli,“ slíbil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Ani vítězství ovšem jeho týmu nedá všechny trumfy do rukou. Že by čtvrtý Liberec zaváhal doma proti předposlednímu Zlínu, je spíše z oblasti sci-fi. V posledním kole však jede do Vítkovic, které ještě bojují o to, aby předkolo play off začínaly doma.

Hradec - Plzeň Pátek 18.00 online

Plzeň v neděli hostí Olomouc. „Musíme prostě vyhrát oba zbývající zápasy a uvidíme, jak dopadne Liberec,“ prohodil obránce Škody Vojtěch Budík. „Naděje umírá poslední a my nejsme zvyklí něco vzdávat předem. Budeme bojovat až do poslední minuty posledního zápasu,“ doplnil kouč Škody.



Ještě jeden jazýček na vahách. Plzeň má s Bílými Tygry lepší vzájemnou bilanci. To by rozhodlo při bodové shodě obou klubů. „V každém případě už to pro nás v Hradci bude zápas jako v play off. A pak se ukáže, jestli nás připraví na čtvrtfinále či na předkolo,“ mínil Budík.

V minulém kole Plzeň po dlouhé době mohla vsadit na souhru elitní dvojice Gulaš - Mertl, oba útočníci doléčili zranění. A při úterní demolici Zlína 7:0 byl jejich návrat znát.

„Kvalitní hráč se do toho vždycky dostane rychle a oni kvalitní borci jsou. I zbytek týmu cítil, že sestava je plnější,“ ocenil Čihák.

V pátek v Hradci to však bude bitva na zcela jiné úrovni.