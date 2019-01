Modro-bílá vlna, Plzeň vyhrála už pošesté v řadě

Eberle: Odsud se body nevozí lehce Jan Eberle Ostrou palbu začal den před Silvestrem, kdy si připsal hattrick v Olomouci. Od té chvíle plzeňský útočník Jan Eberle nabral skvělou formu, po včerejším dvoubrankovém večeru v Karlových Varech bilanci navýšil na devět gólů v deseti zápasech. „Šlapeme jako tým, máme nějakou šňůru výher a ta série nám pomáhá. Pak je ve hře lehkost a je to na nás vidět. Nejsme nervózní, dokážeme si hezky přihrát. Ale nehrozí, že usneme na vavřínech,“ hlásil devětadvacetiletý Jan Eberle. Co rozhodlo tenhle zápas?

Vždycky je dobré odskočit na větší rozdíl, takže definitivně asi až náš čtvrtý gól. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Karlovarští výborně bruslí, hrají urputně. I přes jejich postavení v tabulce se odsud body rozhodně nevozí snadno. Vnímal jste na ledě, že je to západočeské derby?

Vnímám to tak, že přijela spousta našich fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Ta nás nahecovala. Bylo to vypjaté utkání, ale žádné zákeřnosti na ledě nebyly. Do vedení vám hodně pomohla minela Vlacha, který vám nahrál přímo na hokejku, že?

Je to můj kamarád, ale určitě mě takhle najít nechtěl... Měli jsme dobrý forčeking, asi trošku zpanikařil. Vystihl jsem jeho přihrávku, pak už jsem se snažil mezi kruhy jen přesně vystřelit nahoru. A druhá trefa na 4:1?

Stráča (Petr Straka) střílel a já si říkal, že by se to ke mně mohlo odrazit. A přesně to se stalo. Jak se říká – měj hokejku na ledě, jinak nedostaneš puk. (úsměv) Co jste říkal na výkon šestnáctiletého Jana Bednáře v brance karlovarské Energie?

Nevěděl jsem, že je to jeho první extraligový zápas na domácím ledě. Měl to těžké, ale to by měl určitě s každým soupeřem. Myslím, že rozhodně ukázal velký talent. Je to navíc hodně vysoký gólman, ta výška bude určitě jeho výhodou. Vyhráli jste pošesté v řadě, užíváte si téhle série?

Na zimák se nám do práce chodí lépe a s radostí. Ale určitě nelétáme někde v oblacích.