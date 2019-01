Hokejový obránce Moravčík se po konci v Montrealu vrátil do Plzně

Moravčík, který v červnu oslaví pětadvacáté narozeniny, se loni na jaře protlačil do nominace na mistrovství světa v Dánsku. V osmi zápasech si připsal gól a dvě asistence, záhy po šampionátu se pak se svým parťákem z Plzně Davidem Skleničkou upsal Montrealu, s nímž uzavřel dvoucestný kontrakt. Sen o NHL mu ale nevyšel.

Do týmu Canadiens se klatovský rodák neprosadil, nastupoval jen za Laval Rocket v AHL, kde odehrál 20 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. Ve čtyřech zápasech za Brampton Beast v ECHL zaznamenal dvě gólové přihrávky.

„Pokud by přišel, určitě by to pro nás bylo výrazné posílení,“ uvedl kouč Škody Ladislav Čihák před uzavřením přestupu.

Michal Moravčík z Montrealu spěchá za pukem, za ním se hrne kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin.

Tím spíš, že plzeňskou defenzivu nyní kosí zdravotní trable. Dlouhodobě mimo hru je Jakub Kindl, do reprezentační pauzy bude scházet i Nick Jones a po nedělním derby v Karlových Varech ulehl s nemocí také Lukáš Pulpán. K dnešní dohrávce 40. kola na ledě lídra tabulky z Liberce (18 hodin) tak nastoupí tým pouze s pěti obránci. „Chtěli jsme dát šanci Syslovi z Klatov, ale ten je také nemocný. A Holého nám nepustila Jihlava, kterou čeká zápas s Ústím,“ vypočítal Čihák.

Jeho tým má před sebou těžkou trilogii. Po Liberci čeká Plzeň v pátek domácí bitva s mistrovskou Kometou, v neděli pak cesta na Spartu. „Je to výzva. Hrajeme teď dobře a když si i v dalších zápasech udržíme dobré bruslení a na ledě budeme dělat správné věci, přijdou další body,“ připomněl plzeňský trenér aktuální sérii šesti výher v řadě.

Velký svátek čeká Škodu pozítří. Duel s Brnem doprovodí oslavy 90 let hokeje v Plzni. Hráči nastoupí ve speciálních retro dresech, připravena je autogramiáda legend (15.30) a na třicet osobností převezme od 17 hodin přímo na ledě Home Monitoring Areny pamětní listy. „Moc se těším a věřím, že bude vyprodaný stadion,“ vzkázal šéf klubu Straka.