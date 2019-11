Liberec v rozpacích. Stále máme nejvyšší ambice, říká trenér Augusta

Takže od vedení ani od fanoušků výraznější pnutí nevnímáte?

Soustředím se na svou práci a na to, co můžu ovlivnit. Ostatní je ztráta času. Ale máte pravdu, že Liberec je klub, který je zvyklý vyhrávat a já spolu s realizačním týmem i hráči v tom chceme pokračovat. Je to ale sport a neúspěšné série se stanou.

Pět porážek za sebou je však na klub, který chce patřit do špičky, dost.

Je, na papíře to vypadá zle, ztratí se kvůli tomu spousta bodů. Ale já věřím mužstvu, že jsme schopní udělat zase pět vítězství v řadě. Některá mužstva to střídají: výhra, prohra, výhra, prohra. Jiná jdou po minisériích porážek a vítězství. My se těm horším musíme vyhýbat. Pro mě je podstatné, že se nám lepší defenzivní výkon. Na začátku sezony jsme vyhrávali zápasy, které jsme vyhrát neměli. Je to takový proces, procházíme vývojem mužstva a jeho herního systému. To je normální.

Znepokojení vás tedy neprovázelo?

Trpělivost jsem neztrácel, ani bych neřekl, že jsem byl nervózní. Každý den jsme pracovali, abychom se zvedli, ale čím víc se prohrává, tím je to logicky horší i pro hráče. Věděli jsme, kde nás tlačí bota a že jsme schopní tréninkem a změnou věcí v systému vše otočit na naši stranu. Budeme pracovat dál. Neřekl bych, že jsem byl nervózní, samozřejmě mě to mrzelo, chci vyhrát každý zápas jako hráči a všichni okolo v klubu. Prošli jsme si krizí a doufejme, že to bylo ještě v dobrý čas.

Pomáhalo vám vědomí, že máte důvěru od sportovního manažera Filipa Pešána a majitele klubu Petra Syrovátka?

Věřím, že si mě vybrali ne náhodně, ale kvůli tomu, co umím. Pro můj styl práce. Cítím podporu. V klubu pracujeme všichni od pana Syrovátka, přes Filipa po mě a můj realizační tým. Všichni děláme na tom, abychom z krize vybředli. Nemůžu říct, že se nám to povedlo. Je super, že jsme vyhráli tři zápasy za sebou, ale uvidíme teď po pauze, jak na tom jsme.

Zmínil jste aktuální sérii tří výher. Pomůže vám, že jste vyhráli na Spartě a v Boleslavi, tedy týmů ze špičky tabulky?

Ještě je před nám hromada práce, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme zabrali. To vždycky pomůže. Pomohlo nám to i ke klidu při práci během reprezentační pauzy. Na druhou stranu si nemyslím, že ta vítězství něco naznačují. Snad jen zlepšení naší hry v obranné fázi, což je důležité, protože jsme se s tím potýkali od začátku sezony.

Bylo to jen o zlepšení defenzivní fáze, nebo také o získávání sebevědomí, které odchází, když se prohrává?

Nám odcházelo hlavně v zakončení. Na začátku sezony jsme dávali spousty gólů a ani jsme se na ně nenadřeli. Zato teď každý gól stál spoustu úsilí. Pomohla důvěra v systém. I když jsme hráli defenzivněji - ať to bylo v Boleslavi nebo na Spartě - tak pokaždé jsme soupeře přestříleli. Takže to není vyloženě o tom, že bychom hráli hokej, který nebaví. Že bychom zaparkovali před bránou, jak se říká ve fotbale. To si nemyslím. Hráči věděli, že i defenzivním stylem můžeme být pořád aktivnější než soupeř.

A asi jste se potřebovali od něčeho odpíchnout.

Přesně tak. Musíte začít od jednoduchých věcí a pak k tomu něco přidávat. Nemůžete chtít všechno najednou.

Jak vám teď pomůže příchod brankáře Hrachoviny? Potřebovali jste takový impulz?

Říkáte to správně, je to dobrý impulz pro mužstvo. Nikomu nebyly výsledky lhostejné a věříme, že nám pomůže. Kdybychom tomu nevěřili, tak jsme ho nebrali. Ale i tak je to o tom, abychom pokračovali v dobrých výkonech směrem dozadu.

Počítáte s Hrachovinou jako s jedničkou?

Absolvoval s námi pár tréninků. Věříme, že tu pozici bude jednou zastávat, ale v tuhle chvíli to ještě nemůžu říct. Neodchytal za nás jediný zápas. Ale věříme, že by se na tu pozici mohl dostat.

Platí, že Liberec má stále ty nejvyšší ambice?

Určitě, jednoznačně. Ještě je spousta zápasů před námi a budeme se snažit dostat do nejvýš.