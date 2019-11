Knot skolil Boleslav v oslabení, liberečtí hokejisté stoupají

„Podařilo se mi na modré vypíchnout puk obránci a v ten moment jsem věděl, že nikdo další tam není, takže jsem zrychlil. A pak doufal, že něco vymyslím a dám gól,“ popsal netradiční střelec Knot v rozhovoru pro klubový web.

„Měl jsem v hlavě, že půjdu do nějaké kličky a nebudu střílet. Tím, že jsem pravák, tak jsem si najížděl zprava. Věděl jsem, že půjdu do bekhendového blafáku a poté jsem se jen rozmýšlel, jestli brankáři nasměruji puk mezi nohy nebo kotouč přetáhnu.“

V první třetině šla Boleslav do vedení, ve druhé však Liberečtí dvakrát udeřili a rozhodli zápas. „V úvodu nám Boleslav dělala obrovské problémy, ale ve druhé třetině jsme výkon zvedli, dali jsme rozdílový gól a do konce zápasu jsme byli lepší. Nepouštěli jsme soupeře do větších gólových šancí a zaslouženě jsme o jeden gól vyhráli,“ míní Knot.

Tři výhry během jediného týdne a hokejisté Liberce se po předchozím sešupu z prvního na deváté místo extraligy znovu drápou nahoru. Po Spartě složili v pátek Vítkovice a hned den na to slavili i v Boleslavi, i když podruhé za sebou museli zápas otáčet.

Na hře Bílých Tygrů je v posledních zápasech vidět radikální zlepšení v defenzivní činnosti, které začíná už od útočníků.

Do branky se vrátil Kanaďan Justin Peters, který v úvodu sezony coby nováček v libereckých řadách často chyboval. Pomáhá mu celý tým, který Spartě povolil jen 15 střel na branku a Mladé Boleslavi 18. Tygrům za takové situace stačí k výhře vstřelit dva či tři góly, ne šest nebo sedm jako zkraje extraligového ročníku.

„Upřímně si myslím, že teď hrajeme lepší hokej než na začátku sezony. Je pravda, že jsme stříleli hodně gólů, což se všem fanouškům líbilo, ale na druhou stranu jsme jich hodně inkasovali,“ připomíná Knot. „Teď jsme se více zlepšili v obraně, sice nedáváme tolik gólů, ale daří se nám vyhrávat zápasy 2:1, 2:0. Je určitě cenné, že i vyrovnané zápasy dokážeme překlopit na naši stranu.“

Ronald Knot je odchovancem pražské Slavie, pod Ještěd však přišel před letošní sezonou z Chomutova. V posledních třech zápasech našel místo vedle zkušeného Ladislava Šmída, ošlehaného mnoha bitvami NHL.

„Od té doby, co nás trenéři dali dohromady, tak mi to s Láďou sedí a vyhovíme si. On je výborný hráč na puku a hraje jednoduše. Rozumím si s ním velmi dobře, doufám, že s ním budu hrát i dál,“ věří urostlý 25letý obránce.

Na další zápas si však musí počkat až do poloviny listopadu, extraliga má totiž nyní reprezentační pauzu. „Když člověk vyhrává, tak by radši hrál. Na druhou stranu všichni doléčí nějaké šrámy a připravíme se na další část sezony,“ podotkl Knot.