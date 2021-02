Dvougólový kat Sparty: Sedí mi náš styl. Snad do kasy něco přihodí i debutanti

Po bezbrankovém prodloužení se při samostatných nájezdech prosadil pouze Jiří Černoch a zařídil první výhru Karlových Varů na sparťanském ledě od října 2015.

„Že jsme Spartě přerušili nějakou vítěznou sérii, to ani nevím,“ nezajímal se o soupeře Tomáš Vondráček. „Naše výkony stoupaly, dnes jsme měli zápas dobře nastavený v hlavách a hlavně jsme nedělali chyby.“

O vaší sérii jste ale asi věděli. Bylo to pět zápasů bez radosti z výhry.

A v té situaci jsme navíc šli proti lídrovi. Neměli jsme co ztratit. Bylo to od nás parádně odbojované, určitě nás to psychicky posílí. Doufám, že takhle budeme šlapat i dál.

Máte před očima, jak se vám povedlo minutu před koncem v oslabení vyrovnat?

Říkali jsme si, že to zkusíme otevřít, už jsme nechtěli na nic čekat. A vyšlo nám to. Za dva vstřelené góly jsem rád. Ten první byl šťastný, jen jsem to zametl pod gólmanem. A ten druhý nám klapl, přesně jak jsme se domluvili.

Branek už letos máte jako dlouho ne, celkem patnáct.

Sedí mi herní styl. Potřeba je i štěstí a dobří spoluhráči. Letos se to všechno sešlo.

Najdete základ vašeho dnešního nečekaného úspěchu?

Podržel nás brankář Habal, byla to od něj paráda, ačkoliv Sparta má velmi silnou ofenzivu. Každý takhle otočený zápas je pro nás strašně pozitivní.

Ve vaší sestavě naskočili dva šestnáctiletí mladíci. Jak jejich hru hodnotíte?

Trenéři chtěli zkusit mladé, je to otázka spíš na ně. Z mého pohledu se toho zhostili výborně. Na to, kolik jim je, neměli strach a do všeho šli. Takhle to má být.

Budou muset po vítězném utkání poslat nějaké zápisné?

Já nevím, kolik berou. Možná by něco mohli dát jejich rodiče (smích). Myslím, že táta Dominika (Ryman) má hospodu, tak snad něco do kabiny přiletí.