Kacetl dál táhne Třinec. Důvěru nám splácí skvělými výkony, chválí kouč

„Káca nás drží celé play off, když uděláme chybu, podrží nás, ale i my se mu snažíme pomáhat,“ řekl třinecký obránce Milan Doudera. „A možná mu i trochu pomohlo, jak nás někteří lidé odepisovali, že máme špatné brankáře, a o to více se vyhecoval.“

Doudera podotkl, že Kacetl tým podržel i v neděli. „Měli jsme ve hře mouchy, soupeř měl nějaké vyložené šance, ale Káca je vychytal, nebo je hosté neproměnili, anebo to byly tyče.“

Kacetl přišel do Třince v prosinci s vizitkou nejlepšího prvoligového gólmana. A nyní v play off nechyběl na ledě ani minutu, odchytal čtvrtfinále s Brnem i semifinále s Mladou Boleslaví. Ve vyřazovací části extraligy zvládl všech dosavadních dvanáct duelů.

Do základní sestavy naskočil také proto, že Jakub Štěpánek, s nímž se během sezony pravidelně střídal, se před play off zotavoval z covidu-19.

„Nastala taková situace, takže jsem šel do branky,“ řekl Ondřej Kacetl ke své nynější pozici brankářské jedničky. „Soustředil jsem se ale sám na sebe, abych mužstvu co nejvíce pomohl. A poděkovat musím klukům, celou dobu hrají perfektně dozadu.“

A co na Kacetlovy výkony říká trenér Václav Varaďa? „Ondra měl sezonu... Když to řeknu v uvozovkách, tak v rozpacích. Nahoru dolů. Někdy odchytal dobře, jindy dostal blbý gól. Někdy mu to až tak nevyšlo, jindy byl naopak skvělý,“ uvedl Varaďa.

Výhrady měl k jeho výkonu v šestém semifinálovém zápase v Mladé Boleslavi (2:4). „Tam třeba mohl chytit nějaký ten gól, ale v dalším zápase byl připravený do hry. A byl soustředěný na každou střelu. Odvděčil se nám skvělým výkonem,“ chválí Varaďa brankáře.

Připustil, že Kacetl měl i štěstí. „Ale to k brankářům patří. Jsem moc rád za jeho výkon. I hráči si cení, jak se po šestém zápase, ne tak vydařeném z pohledu celého týmu, z toho dostal. Nedělal chyby, pracoval hokejkou a komunikoval s obránci, což od něho chceme.“

Přesto, neuvažovali trenéři včetně Jaroslava Kameše, který má v týmu na starosti brankáře, že by nechali Kacetla odpočinout?

„Hlavou se mi honí různé myšlenky,“ odpověděl Václav Varaďa. „Ale cítil jsem, že ten zásah do týmu, do té chemie zatím nebyl až tak třeba. Nemůžete někoho hodit přes palubu jen proto, že se mu nevydaří zápas. Musíte mu ukázat důvěru. Ondra nám to nyní splatil skvělými výkony.“

Varaďa připomněl i svou hráčskou kariéru. „Byl jsem moc rád, když jsem po zkaženém zápase dostal důvěru, když trenér za mnou přišel a řekl: ‚Hoď to za hlavu, nevadí. Soustřeď se na další utkání, které tě čeká. Tam potřebuju já i tým, abys byl nejlepší.‘ A Ondra byl velmi dobrý.“