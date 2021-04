Třinecký Doudera: Byl to svátek, že jsme viděli víc lidí pohromadě

„Obránci jsou ve hře, aby dobře bránili, a to, že nám pomohli i dopředu, je super. Není to však každý den. Ale na finálový zápas bylo docela dost gólů,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Přál bych si, aby jim to tam padalo dál, ale jsme realisté. Zítra je nové utkání a nám stačí dát jeden gól a vyhrát 1:0.“

Milan Doudera podotkl, že střelecká úspěšnost třineckých obránců pramení z toho, že celou sezonu hrají v pěti dopředu a v pěti dozadu. „Během sezony je několik takových zápasů, že obránci dají polovinu branek. A dnes to vyšlo,“ řekl Doudera.

Určitě vám pomohlo i vedení 3:0 v první třetině.

Bylo skvělé, že jsme ze začátku dali góly, to určilo ráz celého zápas. Ale Liberec hraje trochu jiným stylem než Boleslav, nebylo to tak urputné.

Dá se říct, že z vás spadl tlak po sedmizápasové bitvě s Mladou Boleslaví?

Je to finále, sen spousty hokejistu. Mnozí se ho ani nedočkali. A my, ta naše parta tady, ho hrajeme už potřetí. Byli jsme rádi, že jsme přešli přes Boleslav, finále byl náš cíl a uděláme vše pro to, abychom zvládli i tuto sérii.

Po třetím gólu jste z liberecké branky vyhnali Petra Kváču, který v Třinci chytal minulou sezonu. Může ho to rozhodit?

Těžko říct. Kvačis je dobrý gólman. Spíše bude záležet na Libereckých, jak si to vyhodnotí, jestli se vrátí zpět, nebo postaví Pavelku. Ale to my neřešíme, my se díváme na sebe, abychom podali stoprocentní výkon.

Jak vůbec na brankáře Kváču vzpomínáte?

Jen v dobrém. Strávili jsme spolu hodně času, bavili jsme se i mimo led, na výjezdech jsme spolu spali na pokoji. Potkávali jsme se i mimo sezonu. Mohu říct, že jsme dobří kamarádi, ale to teď jde samozřejmě stranou.

Co na něj platí?

Pro něj to je v podstatě první finále, takže je nažhavený, natěšený. Musíme se tlačit do brány a co nejvíc na něj střílet, znepříjemnit mu to, clonit před ním, protože když puky vidí, dokáže je pochytat. Ale poradíme si s tím. Máme dostatečně zkušené mužstvo.

Liberec během utkání přiostřil. Jak jste viděl rvačku vašeho Jacka Rodewalda s libereckým Jaroslavem Vlachem?

Liberci nic nezbývalo. Vedli jsme o tři góly, takže se s tím snažili něco udělat tímto způsobem. My jsme se s tím ale dobře vypořádali. Jack se nebál, měl tam pár pěkných úderů, také jsme mu na střídačce aplaudovali.

A co jste říkal tomu, jak liberecký Adam Musil pěstmi dohrál Tomáše Marcinka? Adam Musil dostal trest na dvě minuty za krosček a pět minut a do konce zápasu za hrubost. Přitom před tím letos v play off nebyl ani jednou vyloučený.

Ten zákrok jsem neviděl. Byl jsem na střídačce, ale kluci povídali, že šlo o nějakou prasárnu. Ale nevím.

Poprvé v sezoně mohli být v hledišti diváci, byť jen tři sta. Bylo to znát

Bylo to super, až jsme si říkali, že nejsme zvyklí. Byl to takový svátek, že jsme viděli více lidí pohromadě. I pro ně to byl zážitek, Snad jsme je potěšili hrou a i nějaké branky padly.

První finálové střetnutí bylo dost otevřené. Bude to druhé podobné?

My budeme chtít od začátku hrát zase svou hru. Byly v ní mouchy, protože Liberec měl několik vyložených šancí. Ale Káca (brankář Kacetl) je buď vychytal, nebo to byla tyč, anebo je neproměnili. Nebylo to od nás v obraně bezchybné. Těch chyb se musíme vyvarovat. Budeme do toho bušit od prvního vhazování.

Jak důležité bude zvládnout oba úvodní domácí zápasy?

Samozřejmě když uděláte první krok, o to se vám hraje lépe. Ale na druhou stranu v sezoně se nám venku dařilo a byť nyní část diváků povolili, není to takový rozdíl hrát doma či na ledě soupeře. My umíme hrát tam i tam. Musíme věřit, že zvládneme.