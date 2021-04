Liberec poprvé v play off měnil brankáře. Musíme se vyspat, řekl náhradník

I Pavelka nicméně pustil tři branky, Třinec tak vstup do finále zvládl vítězně 6:2.

Jak byste úvodní duel zhodnotil?

Neměli jsme úplně špatný start, ale dostali jsme rychle tři góly, to mi trenér řekl, ať se připravím. I ve druhé části jsme byli na puku, ale Třinec pokaždé udeřil a odskočil. Odrazit se musíme hlavně od třetí třetiny, za tu musím kluky pochválit, zvládli jsme všechna vyloučení (tři dvouminutové tresty a jeden pětiminutový).

Bude to s Třincem o tom, kdo dá první gól?

Tak víme, že mají výborně mužstvo, a přesto hrají takhle zataženě a hůř se k nim dostává. Určitě se musíme lépe připravit na začátky. V pondělí jedeme znovu od nuly.

Jak těžké pro vás bylo jít poprvé od začátku března do brány?

Doba byla dlouhá, ale tak to někdy bývá. Druhý gólman musí být připravený, od toho v týmu je. Bohužel to tam napadalo i mně.

Nepadlo v zápase nezvykle hodně gólů na to, že jde o finále?

Těžko říct, jak to bude dál. Kvaky chytá výborně, dneska jsme viděli přestřelku, zítra můžeme vyhrát 1:0.

Bylo fajn, že do hlediště mohlo tři sta diváků?

Parádní by byla vyprodaná arena, ale situace je, jaká je. Jsme rádi aspoň za těch tři sta, člověk pozná, že v hledišti sedí. Když zatleskají nebo něco... Je dobře, že pomalu začínají chodit a vracíme se k normálu.

Co do druhého utkání musíte zlepšit?

My se musíme dobře vyspat, najíst a začít úplně jinak. Nechali jsme si je odskočit, to je pak těžké. Zápas se pro ně vyvíjel dobře. Měla by nás nakopnout ta třetí třetina.

Neměli byste se vyvarovat i faulů, teď jich bylo dost...

Tak ono to je složité v takovém zápase, když prohráváte. Snažíte se soupeře dohrávat, vzít jim síly do dalších utkání. Série nekončí a věřím, že bude dlouhá, kvalitní a vítězná pro nás.