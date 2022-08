Pardubice v přípravě podlehly Boleslavi. Nedovolili nám dorážky, mrzelo beka

V zadních řadách tak nově hlídkují tři nové defenzivní věže David Musil, Peter Čerešňák, jenž umí přidat i hodně gólů a nahrávek, a Tomáš Dvořák. V úterý večer to v Pardubicích často pocítila Mladá Boleslav, Východočeši byli u mantinelu daleko tvrdší, než bývalo zvykem.

„Z obrany vychází hra celého týmu, to je všude stejné. Od obránců se vyvíjí přechod do útočného pásma a gólové akce. Ty už nám ale proti Boleslavi tolik nešly. Vůbec jsme se přes ni nemohli dostat,“ mrzelo po utkání Dvořáka.

Na výkony obránců totiž skutečně nebyl schopen reagovat útok a Pardubice nakonec s Bruslaři v prvním domácím utkání v přípravě na novou sezonu prohrály fotbalově 0:1.

Utkání poprvé živě sledoval i nový hlavní kouč Pardubic Radim Rulík, našel si místečko na novinářské tribuně pod stropem enteria areny a sledoval hru svého týmu s nadhledem. A pochopitelně se mu sem tam něco nelíbilo.

„Na konci první třetiny jsme bohužel inkasovali (ve 20. minutě dostal v útočném pásmu namazáno Matyáš Kantner a propálil překvapeného Dominika Frodla) a Boleslav to pak zavřela. Nedala nám vůbec prostor pro dorážky, na které jsme spoléhali,“ přemítal Dvořák.

Opticky mělo Dynamo převahu po většinu utkání. Obzvlášť v přesilovkách, pro které letos Pardubice poskládaly dvě nabušené formace s ambicí trávit na ledě v kterémkoli extraligovém klubu minutu a půl, si Boleslav často nevěděla rady. Jenže drhla finální fáze. Až na několik málo závarů si Filip Novotný celkem v pohodě došel pro letošní první čistý štít.

„Ne že bych se na to chtěl vymlouvat, ale šlo o první zápas v pardubické aréně a led nebyl vůbec dobrý. Bylo to trápení, šlo vidět, že jsme se víceméně pořád hledali,“ říkal Martin Bučko, dvaadvacetiletý bek Dynama, který je už šest let jeho kmenovým hráčem a trpělivě vyhlíží šanci na definitivní usazení se v sestavě. S o dva roky starším konkurentem Ondřejem Válou dostali proti Boleslavi hodně prostoru.

„V pardubické sestavě zbývá jen posledních pár míst, na která čeká hodně hráčů, ale bojujeme. Každé utkání teď bude důležité,“ uvědomoval si Bučko.

Další možnost zaujmout Rulíka a jeho kolegy dostane už ve čtvrtek večer. V 18 hodin totiž Dynamo rozehraje druhý zápas Letních hokejových her v Liberci, který v úterý v paralelním utkání porazil Litvínov 5:2 po obratu z 0:2.

„Každým zápasem se chceme posouvat dál, aby si vše sedlo a vkročili jsme dobře do extraligy. Duel s Boleslaví máme na videu, takže si k němu určitě spoustu věcí řekneme a v Liberci budeme chtít být lepší,“ vyhlásil Dvořák.

S Bílými Tygry se pak Dynamo nestřetne jen ve čtvrtek, ale také příští týden v úterý od 18 hodin v Pardubicích v rámci druhého vzájemného zápasu na Letních hokejových hrách. Do Boleslavi zamíří další čtvrtek 1. září (začátek v 17 hodin).