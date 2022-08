Knihy, film a zápas legend. Pardubice chystají velké oslavy stoletého výročí

„Těším se, že se bude pořád něco dít. Nejdůležitější oslavy by ale měly proběhnout na přelomu dubna a května, což by znamenalo, že se udělal titul. Ke sto letům by rozhodně stál za to,“ přál si jeden z hlavních protagonistů výroční sezony Vladimír Martinec.

Trojnásobný mistr světa a držitel prvního pardubického titulu se začátkem prosince objeví třeba na speciálních poštovních známkách, ale bude také součástí chystané knihy, která vzniká ve spolupráci s projektem Bez frází.

Vyjde letos v listopadu a nabídne 16 příběhů hráčů napříč celou historií Dynama. „Jsem zvědavý, co o mně napsali, protože původně mělo jít jen o chvilkové setkání, a nakonec jsme si povídali dvě a půl hodiny,“ popisoval Martinec.

Klub vydá v létě příštího roku ještě jednu knihu, která bude mít 600 stran. Pracuje na ní spisovatel Petr Dufek.

„Zadání klubu bylo velmi jednoduché. Mám udělat něco, co tu ještě nebylo. Pokouším se o to, kniha bude unikátní. Se svým týmem jsem již strávil stovky hodin v muzeích a různých archivech. Vycházet bude až v červnu 2023, protože se do ní doplní ještě následující sezona. Nejlepší by byla titulová,“ usmíval se Dufek.

Nejvíce si při psaní užil povídání s nejstaršími žijícími hráči Pardubic Josefem Kratochvílem a Václavem Rálišem, kteří letos oslavili devadesáté narozeniny.

Encyklopedie nebude jediným Dufkovým počinem při oslavách stoletého výročí. Od ledna do října připraví ve třech sálech pardubického zámku také interaktivní výstavu o historii pardubického hokeje.

„Klubových výstav už proběhlo několik, takže z tohoto pohledu nepůjde o nic nového, ale ta výroční bude zcela jiná. Návštěvníci se do ní budou moci zapojit, protože bude interaktivní,“ popsal Dufek s tím, že součástí výstavy budou i večerní besedy s hosty.

Pro mladší fanoušky bude však možná vůbec největším lákadlem dokumentární film, který Dynamo opět ve spolupráci s projektem Bez frází připravuje na leden 2023.

HC DYNAMO PARDUBICE @HCPCE V lednu 2023 se můžete těšit na film s názvem Navždy za Dynamo, který připravujeme ve spolupráci s Bez frází! Časosběrný dokument je postavený na příbězích a životě lidí, kteří jsou s pardubickým hokejem spjati. https://t.co/YWTocuv0Un oblíbit odpovědět

„Snažili jsme se být co nejblíž pardubickému týmu a děkujeme, že nás vzal do své bubliny. V dokumentu můžeme fanouškům ukázat to, kam se během zápasu nedostanou, hráči zase uvidí, jak jej kluboví příznivci prožívají,“ řekl jeden z autorů filmu a editor Bez frází Jakub Hlaváč.

Ani zde ale výčet výročních akcí nekončí. Už začátkem září vybraní zástupci klubu vyrazí do jednotlivých regionálních měst, v únoru pak přijde na řadu speciální slavnostní galavečer, na kterém budou medailemi oceněny klubové legendy. V přímém přenosu jej bude vysílat Česká televize.

Ikony na sebe narazí také během zápasu legend, který se na pardubickém zimním stadionu odehraje na podzim roku 2023. Ještě o něco dříve budou moci fanoušci využívat veřejné venkovní kluziště mezi enteria arenou a Tyršovými sady. To otevře letos v prosinci.

„Plochu si bude možné pronajmout třeba na večerní zápasy pod širým nebem,“ uvedl tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.