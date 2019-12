Dost rozmýšlení, vystřel. A tak se kladenskému Stachovi ulevilo

I jemu trvalo, než se dostal k pořádné střele. Až do 57. minuty, kdy pod tíhou ubíhajícího času nic zbytečně nekomplikoval a prostě to zkusil. Trefil se a v pátek jistil zisk tří bodů.

„Vždycky si to na poslední chvíli rozmyslím a chci nahrávat... Teď jsem nechtěl ztratit puk, zkusil jsem to přes beka. Upřímně, takový gól jsem už potřeboval,“ ulevil si Stach.



Prosadil se po sedmi zápasech bez bodu, z posledních dvanácti duelů má jen dva góly, sám cítí, že potřebuje zabrat. Že na něj Kladno spoléhá. „Měl jsem zdravotní problémy, určitě to nebylo ono. Ani dnes tedy ne, ale doufám, že tohle už pomůže,“ přeje si 27letý útočník.

Zvednout se potřebuje celé Kladno, nejen on. S favorizovanou Mladou Boleslaví vyhrálo po porážkách se Spartou, Kometou a Plzní, díky čemuž se vrátilo zpět na příčky pro předkolo play off.

„Týmy zespoda se na nás už tlačily, tohle moc koukatelný nebylo, ale my potřebovali vyhrát za každou cenu, tabulka se rozdělila na dvě půlky. Nemůžeme spekulovat, to by se nevyplatilo,“ myslí si Stach.

I on ale ví, že Kladno předvádí lepší výkony i výsledky, než na jaké je řadily předsezonní tipy, to ho může těšit. Potvrdit to pojede se spoluhráči v neděli do Litvínova, na který mají momentálně čtyři body náskok.