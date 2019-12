Zadarmo Vampolu nedostanou. Kladno se musí dohodnout s Boleslaví

Ani to ovšem Vampolovi nebránilo napsat na Instagram provokativní text: „Mají strach. Asi ještě nepatřím do starého železa, možná mám šanci atakovat národní tým, když se mě bojí top tým z extraligy, který mě před třemi roky nechtěl.“

Situace je ale podle mladoboleslavského klubu jednoduchá. „Máme dohody a povinnosti. Jako klub je plníme, logicky proto chceme, aby je dodržoval i Petr. Ví o tom on, Slavia i Kladno, proto vůbec nechápu, co se to děje,“ řekl pro sport.cz manažer Jan Tůma. „Takhle to nefunguje. Petra jsme uvolnili na hostování do Slavie, což je v souladu s naší dohodou.“

Jakou dohodu má mistr světa z roku 2010 s Boleslaví uzavřenou, není veřejné, měla by se však týkat financí, které hokejista dál dostává.

Vampola podepsal s Mladou Boleslaví smlouvu na čtyři roky před sezonou 2016/17, už po té první z klubu kvůli nedostatečným výkonům odešel. „Domluvili jsme se na finančním vyrovnání,“ komentoval Vampola dohodu před rokem na klubových stránkách Kladna.

Právě Rytířům minulou sezonu pomohl k postupu do extraligy, o pokračování se s ním podle jeho vlastních slov v rozhovoru pro iDNES.cz Kladno nebavilo.

Ozvalo se nyní, kdy se několik hráčů potýká se zraněním. Jágr si v zápase se Spartou poranil nohu, problémy má i Valský, Réwaye zase dlouhodobě trápí nemoc, kterou musel na podzim léčit antibiotiky. Fit nejsou ani Zikmund se Stachem, byť v pátek při kladenské výhře 3:1 nastoupili.

Vampola se v Kladně objevil už ve čtvrtek, v pátek ráno s týmem absolvoval rozbruslení. „Plán byl na tento víkend. Uvidíme, jak to bude pokračovat,“ komentoval Vampolův potenciální příchod trenér Kladna David Čermák.

Naznačil tak, že Kladno dál o Vampolu stojí. V neděli hraje v Litvínově, musí se ale dohodnout s Mladou Boleslaví.