Extraliga se loučí s Krejčím. I bez něj chceme být lepší, zní z Olomouce

Když se šestatřicetiletý rodák ze Šternberka loni po patnácti letech vrátil z NHL do rodné země, byla to velká bomba. Chtěl hrát před rodinou. Na místě, kde ho hokeji naučili. I přesto, že ani zdaleka neměl tak lukrativní podmínky jako za oceánem.

Jeho roční plat by Hanákům vydržel na dvě extraligové sezony. „Když jsem byl menší, měl jsem dva sny. Hrát za Olomouc a nároďák. O NHL se mi nesnilo,“ smál se Krejčí.

„Do poslední chvíle jsem nevěřil, že se vrátí,“ usmíval se jeho kolega z elitní lajny Jan Káňa.

Hvězdný centr vyjel v dresu Olomouce do 56 extraligových zápasů. Zdraví drželo. Chyběl pouze pětkrát. Splnil si i další cíl, z letošního světového šampionátu přivezl bronz.

Jeho genialita bude chybět

„Čím nám bude chybět? Asi vším,“ prohodil trenér Olomouce Jan Tomajko. „Sice se říká, že nikdo není nenahraditelný, ale to v jeho případě neplatí. Takový hráč snad v extralize nebyl. My konkrétně bychom měli mít více hráčů, kteří by za to měli v nové sezoně vzít. Snad se od Davida něco přiučili.“

Od Krejčího se očekávala velká čísla. Nastřádal 51 bodů za 23 gólů a 28 asistencí. Byl nejproduktivnějším z Hanáků, ale zaujal i něčím jiným. „Krejčí je vynikající hráč. Jeho přihrávky do volných prostorů jsou skvělé,“ uznal například plzeňský trenér Miloš Říha.

Skutečně. Krejčího přehled a klid na puku byly oku lahodící. Občas to mohlo působit, že se ani nesnaží. „Myslím si, že tak dobře čte hru, že je vždy tam, kde má být. Nebruslí zbytečně. Hokej s ním je jednodušší,“ přidal slova chvály Káňa.

Olomoucký David Krejčí při zápase s Mladou Boleslaví.

„I trenéři, co stáli proti němu, věděli, že je geniální. Dokázal na ledě překvapit. Extralize bude svojí genialitou chybět. Se zavřenýma očima přesně přihrál přes čtyři hokejky. Protihráči od něj vždy museli čekat nějakou kulišárnu. Pro pracující a poctivou Olomouc byl třešničkou na dortu, hráči vedle něj rostli,“ viděl liberecký trenér Patrik Augusta.

Krejčí sám říkal, že si po sezoně vezme čas na rozmyšlenou. A bude zvažovat, zda přidá rok v Česku, nebo se vrátí domů do Spojených států.

„Nechávali jsme to na něm. V posledních týdnech už hodně nasvědčovalo tomu, že odejde, takže jsme to mohli čekat. Tušili jsme, že bude chtít odehrát 1 000. zápas v základní části NHL. Navíc v jednom týmu. I bez něj bychom ale chtěli dopadnout lépe než loni. Věřím, že tým má na víc,“ prozradil trenér Tomajko.

Reklama pro Olomouc. Doma i v cizině

Krejčí hokejové Česko pobláznil. „Byli jsme v rámci extraligy mnohem víc vidět. Nejen v novinách. Oproti loňsku bylo v televizi odvysíláno daleko více našich zápasů,“ poznamenal marketingový manažer olomouckého klubu Simon Vejtasa.

„Nechci říct, že i díky němu jsme sehnali nové partnery, ale mnohdy byl hlavním impulzem. Každopádně nemělo by to být teď tak, že když odešel on, odejdou i sponzoři. Zatím je vše na dobré cestě k tomu, aby to bylo minimálně tak jako loni,“ sdělil Vejtasa.

Jakým byl Krejčí trhákem, šlo vidět zejména na marketingových akcích. „Vše se točilo kolem Davida. Mládežníci chtěli fotku a podpis hlavně od něj. Nebylo to jen u nás, ale i na jiných kluzištích. Kolikrát jsem musel zakročit a ukončit to. Vybavuji si, jak jednou čekal celý autobus na Davida, který se podepisoval a fotil,“ pověděl Vejtasa.

Olomoucký hokej se netěšil jen tuzemskému zájmu. Cestu na stadion si našli i zámořští fandové hvězdného centra. „Měl tu vyloženě skalní fanoušky. Myslím si, že je snad i o víkendu provázel po Olomouci,“ smál se Vejtasa.

Olomoucký fanshop rozesílal Krejčího dresy do USA a kartičky s podpisem do celého světa. „Takové žádosti nám chodily často. Nejen z USA, ale třeba i z Německa, Dánska či Finska. Za rok jsme dostali asi 200 takových obálek. Zhruba 195 bylo pro Krejčího, pět pro Braňa Konráda. Na takový zájem ze zahraničí jsme nebyli zvyklí,“ dodal.

Obrovská posila pro Boston

Krejčí si do Bostonu nejde dost možná poslední sezonu jen užít. Pro Bruins je následující ročník podle mnohých expertů poslední šancí na dlouhou dobu získat Stanley Cup.

„David byl nadprůměrný v extralize a věřím, že bude nadprůměrný i v NHL. Určitě je to pro Boston obrovská posila, zvlášť v play off se jeho výkonnost zvedá o desítky procent,“ míní Jan Tomajko.

V poslední sezoně před cestou do Česka Krejčí za Boston odehrál 62 zápasů s bilancí 10 branek 43 asistencí. „Už jen to, že se po roce v extralize vrátil do NHL svědčí o tom, že je to top hráč,“ přidal liberecký Augusta.

V Bostonu podepsal smlouvu na rok se základním platem 1 milion dolarů. K tomu výkonnostní bonus ve výši dalších dvou milionů dolarů, na který by měl Krejčí dosáhnout, pokud nastoupí k deseti zápasům. Proč tak?

„Kvůli platovému stropu, určenému kolektivní smlouvou, do kterého se započítává jen podpisový bonus a základní plat. Bruins si díky kouzlům s bonusy můžou šikovně pomoct v boji s platovým stropem, aniž by výrazně Krejčího oškubali,“ napsal na Twitter hokejový analytik Jiří Vítek.

Že se Krejčí přestěhoval z Olomouce, ale neznamená, že už nebude pod drobnohledem svého bývalého kouče.

„Vždycky jsem sledoval kluby, ve kterých hrají Češi. K Davidovi máme nejblíž, určitě ho budu sledovat zase. Jen na přímý přenos asi úplně nevstanu. Spíš se mrknu ze záznamu,“ řekl Tomajko.