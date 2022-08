POHLED: Nepředvídatelný Krejčí. Zpohodlněl doma, nebo převáží geniální mysl?

Loni mu vypršel luxusní kontrakt, který z něj činil jednoho z nejvýdělečnějších tuzemských sportovců. Boston mu nabízel prodloužení smlouvy, s níž by za rok do rodinného rozpočtu přidal dalších sto milionů korun. Jinde v NHL by si vydělal ještě víc.

Krejčí však šokoval.

Sbalil americkou choť Naomi, dvě dítka a vyrazil do Olomouce, kde válel v omšelé plechárně. Po roce v extralize překvapuje znovu. V pondělí odpoledne se z Bostonu do hokejového světa rozšířila zpráva, že Krejčí opět navlékne žluto-černý úbor slavných Bruins.

Do NHL se vrací v šestatřiceti. V pozdějším věku se do ní z krajanů úspěšně znovu zapojili jen Jágr a Hašek, což jen podtrhuje Krejčího výjimečnost.

Po pondělku se také vysvětlují jeho záhadná vyjádření, která mazaný centr letos pronášel před bronzovým šampionátem v Tampere: „Je mi jedno, co si lidi budou myslet o mém rozhodnutí. Ovlivní to spousta faktorů.“

Loni převážila touha hrát doma před blízkými. Krejčí si přál, aby se rodiče sblížili s vnoučaty. Ta už s manželkou po vyřazení z extraligového play off posadil na letadlo do Spojených států, kde se chce s rodinou usadit po konci kariéry.

Jenže své hokejové dobrodružství ještě neuzavírá.

Bruins za pakatel (milion dolarů plus bonusy) získávají prověřeného chlapíka, který zásadně přispěl ke Stanley Cupu a nejúspěšnějšímu období klubu za poslední čtvrtstoletí. O jeho návratu se už nějakou dobu spekulovalo. Krejčí se na mistrovství světa ujistil, že vedle bostonského kumpána Pastrňáka dál může motat hlavu špičkovým bekům.

Zapomněl na olympijské zklamání z Pekingu. A teprve se ukáže, zda mu neuškodí sezona v extralize, která je přestárlá a v níž zpohodlněli jiní slavní navrátilci.

Krejčí ukázal, že s geniální myslí dál může vést přímá cesta na nablýskaná ledová jeviště.