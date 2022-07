Krejčí jedná o návratu do NHL. Z rozhovorů máme dobrý pocit, zní z Bostonu

Krejčí má za sebou náročnou sezonu, během níž stihl odehrát 74 zápasů. Představil se v extralize, na olympijských hrách v Pekingu a na mistrovství světa v Helsinkách a Tampere.

„Dnes odlétám do USA, dám si cestou ještě jedno pivko na oslavu bronzu a pak budu v klidu přemýšlet, co dál. Času je dost a možností spousta, z nichž jedna velmi reálná je i pokračování v dresu Olomouce,“ napsal na sociální sítě na začátku června.

Kromě další sezony na Hané přichází v úvahu ještě dvě možnosti. Konec kariéry, nebo návrat do Bostonu, kde rodák ze Šternberka strávil dlouhých patnáct sezon.

Důležitou roli v rozhodování zkušeného centra by mohlo sehrát obnovení spolupráce s Davidem Pastrňákem. Na světovém šampionátu oba znovu ukázali, že si skvěle rozumí na ledě i mimo něj.

Mladší z úderné dvojice, jemuž po sezoně končí smlouva, se opakovaně netají tím, že by svého parťáka opět rád přivítal v kabině Bruins. „Mám v plánu ho zkusit přemluvit,“ líčil po příletu z květnového mistrovství.

Shledání českých hokejistů by se zamlouvalo také Sweeneymu. Generální manažer Bostonu potvrdil zámořským médiím, že jedná nejen s Krejčím, ale také s jeho agenty.

„David teď tráví hodně času s rodinou a rozmýšlí, co dál. Z našich rozhovorů mám ale dobrý pocit,“ uvedl na tiskové konferenci před nadcházejícím draftem, který začíná v pátek (1:00 SEČ).

„Je to jen na něm. Záleží, kdy se rozhodne, a zda nakonec budeme tím týmem, který si vybere,“ dodal.

Příchod prověřeného útočníka by uvítali také fanoušci. Po sezoně, která pro Boston skončila porážkou v sedmém utkání prvního kola play off s Carolinou, se na ně zprvu valila jedna negativní novinka za druhou.

Vedení klubu se po téměř šesti letech rozloučilo s trenérem Brucem Cassidym. Navíc se ukázalo, že kvůli zdravotním problémům zmeškají podstatnou část příštího ročníku klíčoví hráči Brad Marchand a Charlie McAvoy.

Nejistota provázela také dění okolo budoucnosti kapitána Patrice Bergerona, rovněž se objevovaly zprávy o rostoucí Pastrňákově nespokojenosti se směřováním klubu a potenciální výměně.

V posledních týdnech se ale situace začala uklidňovat.

Volného místa na střídačce se ujal Jim Montgomery. J.P. Barry, agent české hokejové hvězdy, popřel zprávy o údajných konfliktech mezi svým klientem a nejvyššími představiteli Bruins. Jednání o prodloužení spolupráce mezi oběma stranami by měla odstartovat už během draftu v Montrealu.

David Pastrňák pomohl Bostonu k výhře nad Carolinou.

A Bergeron? Ten by měl s největší pravděpodobností konec kariéry odložit a ještě alespoň jednu sezonu v NHL přidat. „Máme od něj velice pozitivní signály,“ pochvaloval si Sweeney.

Pokud by se tedy Krejčí skutečně rozhodl pro návrat, znovu by zapadl do velmi dobře známého prostředí, které během jeho roční nepřítomnosti doznalo jen několika změn.

Jestli pomýšlí na úspěch, je potřeba jednat rychle. Bruins totiž tlačí čas. Očekává se, že mezi elitou zámořské soutěže už dlouho nevydrží. Generační obměna kádru se zdá být nutným krokem.

Příchod českého reprezentanta by mohl Boston nakopnout k vyhlášení ještě jednoho, na nějakou dobu zřejmě posledního útoku na vytoužený Stanley Cup.