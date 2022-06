Jak dál? Měnící se Boston svírají trable, Pastrňák prý nechce pokračovat

Se zprávou přišel Fluto Shinzawa z The Athletic. Novinář, který se v Bostonu dobře vyzná a na tamní celek NHL se specializuje.

„David viděl, jak se Don choval k jeho dvěma nejlepším kamarádům. Není šance, že by pokračoval se Sweensem v pozici generálního manažera,“ napsal Shinzawovi zdroj blízký Pastrňákovi.

Dvěma zmíněnými kamarády jsou Torey Krug, který Bruins opustil po sezoně 2019/20 a zamířil do St. Louis. O rok později zase končila smlouva Davidovi Krejčímu, jenž se vrátil do Česka. Sweeney je bez větších průtahů nechal oba jít.

V podobné situaci se tentokrát nachází Pastrňák, jemuž příští léto doběhne šestiletý kontrakt na celkových 40 milionů dolarů. Tedy na elitního střelce poměrně nízká gáže.

Za předpokladu, že rojící se spekulace koresponduje s realitou, existují dvě reálné možnosti: Setrvání Sweeneyho a Pastrňákova výměna, nebo odchod generálního manažera a nabídka dlouholeté smlouvy, která by klíčového útočníka Bostonu zajistila. Dala by se očekávat až maximální možná osmiletá dohoda, kterou smí nabídnout jen Bruins.

Bude však šestadvacetiletý čekatel na Stanley Cup chtít zůstat v týmu, který evidentně stojí před velkou přestavbou?

Cassidyho konec a těžký start další sezony

Odborníky i hokejové příznivce asi zaskočilo propuštění Cassidyho. Ten se během šesti let v pozici hlavního kouče s dobře bránícím Bostonem pokaždé propracoval do play off.

V roce 2019 vedl vlastní svěřence až do sedmého finálového utkání. Letos si i přes vypadnutí v prvním kole s Carolinou řekl o šanci i pro další sezonu.

Na druhou stranu, určité indicie naznačující jeho brzký konec na povrch vyplouvaly. Prezident a bývalý křídelník Bruins Cam Neely i GM Sweeney vyjádřili nelibost s hrou do ofenzivy.

Dalším problémem bylo zapracování a zlepšování mladíků.

„Zejména mladší hráči se bojí chybovat. Já jsem se také musel učit, abych rostl. Slýchával jsem to, když jsem dělal chyby. Nemůžete se bát, že se kvůli nim nevrátíte. Myslím, že to je jedna z věcí, které musíme změnit. Když se mladší hráči dopustí chyby, bojí se, že si příště nezahrají,“ uváděl Neely.

Bývalý trenér Bostonu Bruce Cassidy

A je pravdou, že upřímný Cassidy se s méně zkušenými hráči občas příliš nepáral a postupoval pragmaticky. Názorový rozkol s vedením zřejmě rozhodl.

Jak dál? Boston s napětím očekává, jestli si útočník Bergeron protáhne kariéru. Šestatřicetiletý veterán si po operaci lokte dává čas na rozmyšlenou.

Jádro týmu stárne a je zjevné, že ke změnám musí časem dojít. Ať už Sweeney najme na post hlavního trenéra kohokoli, čeká ho těžká práce.

Obzvlášť když začátek sezony musí žlutočerní zvládnout bez dvou operovaných es – útočníka Brada Marchanda, kterého trápily kyčle, a beka Charlieho McAvoye, jenž měl pro změnu problémy s levým ramenem. Chirurgický zákrok na tom pravém pak podstoupil obránce Matt Grzelcyk.

Bruins se vystavili do těžké pozice. Kromě Marchanda s McAvoyem mají dlouholeté smlouvy ještě také obránce Hampus Lindholm (28 let, smlouva do roku 2030) a útočníci Charlie Coyle (30; 2026) s Taylorem Hallem (30; 2025), kteří přitom nepatří mezi top hráče NHL.

Co Boston nemá, to jsou nadějné vyhlídky. Na nadcházejícím červencovém draftu ani nebude moct vybírat v prvním kole. Jejich největší mladé naděje disponují jen minimálními zkušenostmi z profesionálního hokeje.

Větší zodpovědnost tak asi padne na hráče jako jsou český obránce Jakub Zbořil (25 let) nebo forvardi Jack Studnicka (23), Trent Frederic (24), Oskar Steen (24) a Jake DeBrusk (25), jenž chtěl kvůli Cassidymu mužstvo dokonce opustit.

Boston čeká skromné období. A Sweeney jej možná ne zrovna ideálním načasováním ještě protáhne. Také on bude mít práce nad hlavu. Přímo se mu nabízí Pastrňákův trejd.