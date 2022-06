Pastrňák dostane nového trenéra, Boston propustil Cassidyho

Hokejový Boston propustil hlavního trenéra Bruce Cassidyho. Nového kouče tak v NHL budou mít i Češi David Pastrňák, Tomáš Nosek a Jakub Zbořil. Sedmapadesátiletý Cassidy vedl Bruins šestým rokem a pokaždé s týmem postoupil do play off. V organizaci působil čtrnáct let.