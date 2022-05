Na mistrovství světa září. V Bostonu řeší, zda Pastrňáka nečeká výměna

Pětadvacetileté křídlo je na mistrovství světa nepostradatelné, do českých fanoušků pumpuje naději na medaili.

V Americe řeší jiné téma. Prodlouží Pastrňák s Boston Bruins v NHL smlouvu? Na jak dlouho a za kolik? A pokud ne, vymění ho klub ke konkurenci?

Nejlepší český hokejista má platný kontrakt i pro příští sezonu, ale vyjednávání nejspíš začnou už teď v létě. „Pustíme se do toho co nejdříve. David nikdy nedal najevo, že by tu nechtěl zůstat,“ věří manažer Bostonu Don Sweeney.

Pastrňákovi teď chodí na jeho hvězdné poměry nízká výplata 6,67 milionu dolarů ročně, za posledních šest let přitom v NHL nastřílel 215 gólů.

Víc zvládli jen čtyři další hokejisté: McDavid 223, Draisaitl 233, Ovečkin 255 a Matthews 259. Ti všichni si přijdou na královské peníze: 12,5 milionu, 8,5 milionu, 9,5 milionu a 11,6 milionu.

„David je součástí jádra, které má Bruins táhnout. Možná by se mohl stát i kapitánem,“ myslí si Fluto Shinzawa, novinář z respektovaného webu The Athletic.

Boston má výhodu, že může Pastrňákovi nabídnout smlouvu na osm let, jiné týmy jen na sedm. Ostatně i to naposledy pomohlo v rozhodování Tomáši Hertlovi, že zůstane v San Jose.

„V jiném klubu by ale David mohl dostat víc zaplaceno,“ tvrdí Shinzawa.

„Vlastně jsem o budoucnosti ještě nepřemýšlel. Během roku jsem měl mnoho jiných starostí,“ povídal Pastrňák v zámoří před příletem na šampionát. Musel se vypořádat s tragickým úmrtím syna Vigga šest dní po narození, přesto podruhé v kariéře nastřílel 40 gólů.

Český útočník David Pastrňák (88) překonává z trestného střílení norského brankáře Jonase Arntzena.

Za Atlantikem se shodují, že pokud Pastrňák v dalších měsících neprodlouží kontrakt s Bostonem, dočká se výměny. Bruins nebudou riskovat, že o něj za rok přijdou bez náhrady.

„Dostali by za něj první kolo na draftu, prověřeného mladíka a dvě velké naděje,“ odhadují experti z The Athletic.

Na mistrovství světa Pastrňák obnovil spolupráci s Davidem Krejčím. Bruins by vzhledem k nejisté budoucnosti kapitána Patrice Bergerona mohli přemýšlet o návratu českého kreativce.

Ve Finsku oba přesvědčují, jak náramně si rozumějí. „Krejčí vypadá, že na nejvyšší úroveň stále má,“ prohlásil před pár dny manažer Bostonu Sweeney.

Pokud by měl tedy Pastrňák jakékoliv pochyby, možná by je v Bostonu mohli zahnat, kdyby mu přivedli zpět krajana a mentora. Ale to už je trochu jiný příběh.